باشگاه خبرنگاران جوان _ احمد مهدوی صبح دوشنبه ۱۱ خرداد با اشاره به حریق گسترده در مجتمع مسکن مهر ماهدشت گفت: این حادثه در ساعت ۲۳:۳۹ شب گذشته ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ به مرکز EOC اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: این حریق که چهار طبقه و ۱۶ واحد مسکونی را درگیر کرده بود، منجر به آسیب‌دیدگی ۱۸ نفر (هفت خانم و ۱۱ آقا) از ساکنین شد که ۱۶ نفر در محل درمان و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به بیمارستان شریعتی منتقل شدند.

‌مهدوی به رشادت «نریمان قربانی»، کارشناس عملیات اورژانس، که با ورود به میان شعله‌های آتش، مصدوم سوختگی را نجات داد اشاره و همچنین از تلاش‌های تیم اعزام و راهبری در مدیریت سریع این حادثه تقدیر کرد.

منبع: اورژانس البرز