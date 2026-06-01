فرماندار هوراند گفت: طوفان و تند باد دو روز گذشته ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی این شهرستان خسارت زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - علیرضا ابراهیمی گفت:پس از فروکش کردن طوفان کارشناسان جهاد کشاورزی بلافاصله در محلهای حادثه دیده حاضر شدند و طی بررسیهای میدانی میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی را برآورد کردند.
وی همچنین با اشاره به خسارات وارده به بخش مسکونی افزود:علاوه بر بخش کشاورزی، طوفان و تند باد اخیر به سقف چندین واحد مسکونی نیز آسیب جدی وارد کرده و موجب کنده شدن ایزوگام و تخریب پوشش بام این ساختمانها شده است که گزارش نهایی این خسارات نیز در حال تکمیل است.
ابراهیمی گفت: پیگیریهای لازم برای حمایت از کشاورزان و خانوادههای خسارتدیده در دستور کار فرمانداری قرار دارد.