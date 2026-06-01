باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کلی: هگست از پاسخگویی درباره جنگ فرار می‌کند + فیلم

بخشی از صحبت‌های سناتور آمریکایی در خصوص جنگ ایران و آمریکا را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سناتور آمریکایی گفت: حمله کردن به من برای «پیت هگست» راحت‌تر از پاسخگویی در مورد جنگی بدون اهداف استراتژیک است که هزینه‌های سنگینی را به مردم آمریکا تحمیل می‌کند.

 

مطالب مرتبط
کلی: هگست از پاسخگویی درباره جنگ فرار می‌کند + فیلم
young journalists club

سردار شکارچی: تداوم جنایات در لبنان برای ایران قابل تحمل نیست

کلی: هگست از پاسخگویی درباره جنگ فرار می‌کند + فیلم
young journalists club

سندی از افول امریکا + فیلم

کلی: هگست از پاسخگویی درباره جنگ فرار می‌کند + فیلم
young journalists club

نگاه تحلیلگران عرب به ناکامی استراتژی‌های آمریکا در برابر ایران + فیلم

کلی: هگست از پاسخگویی درباره جنگ فرار می‌کند + فیلم
young journalists club

تصاویر پاسخ سپاه‌پاسداران به تجاوز ارتش آمریکا

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۲۵۸۳

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۴۴۱

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۲۷۳

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۲۳۳

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
۹۵۲

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha