\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0646\u0627\u062a\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062d\u0645\u0644\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u00ab\u067e\u06cc\u062a \u0647\u06af\u0633\u062a\u00bb \u0631\u0627\u062d\u062a\u200c\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u0633\u062e\u06af\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062c\u0646\u06af\u06cc \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u0698\u06cc\u06a9 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062a\u062d\u0645\u06cc\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n