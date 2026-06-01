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تاثیر مثبتی که تالاب‌ها برای مردم دارند + فیلم

کارشناس محیط زیست در خصوص تاثیر مثبت تالاب‌ها بر مردم نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرهام دیباج، کارشناس محیط زیست با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد تاثیر مثبت تالاب‌ها بر زندگی مردم توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

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