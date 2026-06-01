باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعادل مولا، معاون محیط زیست طبیعی خوزستان اظهار کرد: در سال جاری چهار رأس گوزن زرد ایرانی در محدوده پارک ملی کرخه متولد شده‌اند که این موضوع، نشانه‌ای امیدوارکننده از موفقیت برنامه‌های حفاظتی و احیایی در زیستگاه‌های طبیعی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: پارک ملی کرخه به عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های جنگلی - رودخانه‌ای جنوب غرب کشور، با دارا بودن پوشش گیاهی خاص شامل جنگل‌های پده و گز و نیز دسترسی به منابع آبی پایدار، بستر مناسبی برای زیست گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش از جمله گوزن زرد ایرانی فراهم کرده است.

مولا با اشاره به اهمیت این گونه تصریح کرد: گوزن زرد ایرانی یکی از نادرترین گونه‌های علفخوار بومی کشور است که در گذشته در بسیاری از مناطق جنوب و غرب ایران پراکنش داشته اما به دلیل تخریب زیستگاه، شکار بی‌رویه و کاهش منابع غذایی، جمعیت آن به شدت کاهش یافت و در فهرست گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با اجرای برنامه‌های احیاسازی در محدوده‌های طبیعی، شواهد میدانی و پایش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که زادآوری این گونه در زیستگاه‌های طبیعی مناطق تحت مدیریت در حال وقوع است که این موضوع، گامی مهم در جهت بازگشت پایدار جمعیت گوزن زرد به طبیعت محسوب می‌شود.

معاون محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین به اقدامات مشارکتی اشاره کرد و گفت: در قالب تفاهم‌نامه مشترک با شرکت کشت و صنعت کارون، برنامه‌های تکثیر و نگهداری گوزن زرد در سایت احیا و تکثیر این مجموعه با موفقیت دنبال شده و در سال جاری نیز شاهد زادآوری موفق در این مرکز بوده‌ایم که می‌تواند پشتوانه‌ای برای رهاسازی در طبیعت باشد.

وی اظهار داشت: برنامه‌ریزی برای رهاسازی و احیای جمعیت گوزن زرد ایرانی در زیستگاه طبیعی در دستور کار قرار گرفته و مطالعات تخصصی توسط کارشناسان محیط زیست طبیعی اداره‌کل نیز انجام شده است.

مولا افزود: این مطالعات شامل بررسی ظرفیت برد زیستگاه، تأمین منابع آب و علوفه، ارزیابی تهدیدات و تدوین برنامه‌های مدیریتی برای رهاسازی و پایش جمعیت خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: تداوم موفقیت در حفاظت از گوزن زرد ایرانی مستلزم همکاری بین‌بخشی، مشارکت جوامع محلی، تقویت یگان‌های حفاظتی و اجرای دقیق برنامه‌های علمی است تا بتوان این گونه ارزشمند را به زیستگاه‌های طبیعی خود بازگرداند و به طور کامل از خطر انقراض نجات داد.

منبع: محیط زیست خوزستان