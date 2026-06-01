باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد صادق قنادزاده با اشاره به مطالبات متعدد فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور در خصوص تعیین تکلیف تعهدات صادراتی منقضیشده، گفت: با پیگیریهای مستمر سازمان توسعه تجارت ایران و مساعدت و تعامل مثبت بانک مرکزی، امکان رفع تعهدات صادراتی منقضیشده سالهای ۱۴۰۱ تا کنون از طریق واردات فراهم شده است.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛ در راستای تسهیل شرایط ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی ج. ا ایران مصوبه مرتبط را در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
قنادزاده ادامه داد: بر اساس این مصوبه، تمامی متعهدان صادراتی سالهای ۱۴۰۱ به بعد که در مهلتهای قانونی موفق به ایفای تعهدات ارزی خود نشدهاند، میتوانند پس از واریز مبالغ ریالی تعیینشده، نسبت به ابطال کوتاژهای صادراتی منقضیشده و رفع تعهدات صادراتی خود از طریق واردات کالاهای ضروری و اساسی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران این اقدام را گامی مهم در جهت حمایت از صادرکنندگان، تسهیل فعالیتهای تجاری و کمک به تامین کالاهای مورد نیاز کشور دانست و افزود: جزئیات اجرایی این مصوبه و نحوه بهرهمندی فعالان اقتصادی از آن، طی روزهای آینده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه جامع تجارت اطلاعرسانی خواهد شد.
منبع: سازمان توسعه تجارت