باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر عبداللهیاصل با اشاره به وصول گزارشاتی از فروش غیرطبیعی و انحراف از الگوی مصرف در برخی اقلام دارویی، تأکید کرد: نظارت ویژه بر توزیع، عرضه و مصرف فرآوردههای حاوی اقلامی همچون بنزودیازپینها، ترامادول، متادون، کدئین، مورفین، آمفتامینها، دیفنوکسیلات، لوپرامید، دکسترومتورفان، دیفنهیدرامین، استامینوفن کدئیندار، لیدوکائین، بنزوکائین، نیتروگلیسیرین، مترونیدازول، آملودیپین، متوپرولول، دگزامتازون، هپارین، انوکساپارین، دیکلوفناک، آنتیهیستامینها، فرآوردههای ترکیبی حاوی کافئین و هورمونهای جلوگیری از بارداری در دستور کار قرار گرفته است.
عبداللهیاصل خاطرنشان کرد: توزیع این اقلام صرفا باید در چارچوب ضوابط ابلاغی و بر اساس نیاز واقعی انجام پذیرد و رصد و پایش مستمر موجودی و مصرف این داروها در سامانه تیتک صورت گیرد.
وی افزود: از هرگونه توزیع خارج از الگوی تعیینشده یا فروش غیرمتعارف جلوگیری به عمل آید و حسن اجرای این دستورالعمل و نظارت لازم بر عهده مسئولین فنی مرکزی و شعب پخش خواهد بود.
این اقدامات با هدف پیشگیری از سوءمصرف داروها و اطمینان از دسترسی بیماران نیازمند به داروهای ضروری اتخاذ شده است.
منبع: سازمان غذا و دارو