باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 سبزوار یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران است + فیلم

نسخه‌شناس و سند پژوه در خصوص شهر سبزوار توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا بهزادی، نسخه شناس و سند پژوه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد شهر سبزوار نکاتی را بیان کرد.

 

 

مطالب مرتبط
 سبزوار یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران است + فیلم
young journalists club

ماجرای پادشاه ایرانی که توانست اعراب بنی عباس را دچار وحشت کند

 سبزوار یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران است + فیلم
young journalists club

افسانه‌ای برای «رضا شصت تیر» / چرا ایرانی‌ها از عزل رضاخان خوشحال شدند؟

 سبزوار یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران است + فیلم
young journalists club

پخش فصل جدید «جوانمردان» و «پهلوانان» از شبکه آموزش

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم
۲۵۸۳

حمله شب گذشته ایران به کدام اهداف اصابت کرد؟ + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم
۱۴۴۱

حمله بیش از ۵۰ پهپاد به پترزبورگ و لنینگراد + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم
۱۲۷۳

مگان کلی: «آمریکایی‌ها زیر بار گرانی له شده‌اند، اما میلیارد‌ها دلار راهی اسرائیل می‌شود» + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم
۱۲۳۳

شواهدی که نشان می‌دهد آمریکا از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود علیه ایران استفاده کرد+ فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم
۹۵۲

نکات مهم برای انتخاب یک انگشتر با سنگ طبیعی + فیلم

۱۳ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha