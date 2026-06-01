وزیر خارجه آمریکا در ۴۸ ساعت گذشته گفت‌و‌گو‌های فشرده‌ای را با رئیس‌جمهور لبنان و نتانیاهو با هدف برقراری آتش‌بس انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک رسانه آمریکایی به نقل از یک مقام مسئول این کشور گزارش داد که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، با «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل گفت‌و‌گو کرده است تا برای پیشبرد یک ابتکار عمل جدید جهت برقراری آتش‌بس میان این رژیم تروریستی و حزب‌الله لبنان تلاش کند.

این رسانه در گزارش خود اعلام کرد: «مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، طی ۴۸ ساعت گذشته گفت‌و‌گو‌هایی را با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل انجام داده است تا یک ابتکار عمل جدید برای وقف تنش‌ها و برقراری آتش‌بس را به جلو هدایت کند.»

به گفته این رسانه، توطئه جدید آمریکا در گام نخست خواستار «توقف حملات حزب‌الله به اسرائیل» است و در مقابل، «اسرائیل نیز از تجاوز به بیروت خودداری خواهد کرد.»

طبق ادعای این مقام آمریکایی، این اقدام می‌تواند «فضایی را برای کاهش تدریجی تنش‌ها و دست‌یابی به توقف مؤثر اقدامات خصمانه ایجاد کند.»

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: حزب الله لبنان ، مارکو روبیو ، حمله به لبنان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله تمام خباث های آمریکا و صهیونیست به خودشون برگرده. خداوند ریشه شما دو غده سرطانی را بکند از روی زمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۲:۳۱ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم حزب‌الله لبنان عراقی یمنی فلسطینی
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