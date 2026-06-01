مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون از تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن گوجه فرنگی از مزارع این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهمند آقایی اظهار کرد: عمده برداشت گوجه فرنگی در سطح ۳ هزار هکتار از مزارع این شهرستان از اوایل خرداد آغاز شده است و تا آخر تیر ماه ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به متوسط عملکرد ۷۵ تن در هکتار افزود: پیش بینی می‌شود در سال زراعی جاری بیش از ۲۱۱ هزار تن محصول گوجه فرنگی از مزارع زیر کشت برداشت شود.

آقایی با بیان اینکه ارقام غالب کشت سانسید، بریویو ۸۳۲۰، بدرو است، تصریح کرد: تمامی مزارع گوجه فرنگی شهرستان به صورت نشایی وبا استفاده اپوشش پلاستیکی کشت شده و آبیاری آن‌ها نیز از طریق سامانه‌های نوین آبیاری تیپ انجام می‌شود که نقش مهمی در افزایش بهره وری مدیریت مصرف آب دارد.

او افزود: این محصول به جز مصرف داخلی به کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله امارات دوبی، عمان و قطر صادر می‌شود.

آقایی در ادامه با تاکید بر اهمیت تولید محصول سالم و کاهش مصرف سموم شیمیایی اظهار داشت: به منظور کنترل آفات مهم گوجه فرنگی به ویژه شب پره مینوز و کرم میوه، آموزش‌های لازم در زمینه مدیریت تلفیقی آفات به بهره برداران ارائه شده است. همچنین استفاده از روش‌های غیر شیمیایی نظیر تله‌های فرمونی، جلب کننده‌ها و کارت‌های رنگی در اولویت برنامه‌های کنترل آفات قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: شرط صادرات این محصول داشتن گواهی مبدا تولید و پلمب در مبدا است.

منبع: جهاد کشاورزی کازرون