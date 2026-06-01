باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - تپه نورالشهدا معمولاً در زمره فضاهای یادمانی قرار میگیرد که با دفن شهدای گمنام و برگزاری آیینهای مذهبی و فرهنگی، به یکی از کانونهای هویتبخش شهر تبدیل شدهاند. در بسیاری از شهرهای ایران، تپههای نورالشهدا بر بلندترین یا مشرفترین نقاط شهری شکل گرفتهاند تا هم نشانهای بصری از حضور شهدا باشند و هم فضایی برای تأمل، زیارت و گردهماییهای مردمی. نمونههای مشابه این یادمانها در نقاط مختلف کشور با ساخت برجهای نور، حسینیهها و یادمانهای فرهنگی توسعه یافته است.
مکانی که برای بسیاری از مردم نه تنها یک ارتفاع طبیعی، بلکه نمادی از حافظه جمعی، فرهنگ ایثار و پیوند نسلهای امروز با آرمانهای شهدا به شمار میآید.
از منظر جغرافیایی، قرار گرفتن چنین یادمانی بر فراز ارتفاعات، رابطهای نمادین میان زمین و آسمان ایجاد میکند. زائران و شهروندانی که به تپه نورالشهدا میروند، علاوه بر حضور در یک مکان معنوی، چشماندازی از شهر و طبیعت پیرامون را نیز تجربه میکنند. این ویژگی باعث شده است که تپه نورالشهدا صرفاً یک آرامگاه یا یادبود نباشد، بلکه به فضایی برای بازخوانی تاریخ معاصر، گفتوگوهای فرهنگی و شکلگیری خاطرات جمعی تبدیل شود.
در فرهنگ عمومی مردم دورود، یاد شهدا همواره با مفاهیمی چون فداکاری، دفاع از وطن و مسئولیت اجتماعی پیوند خورده است. برگزاری مراسم مذهبی در مناسبتهایی مانند محرم، هفته دفاع مقدس، سالگرد شهدا و آیینهای ملی و دینی، تپه نورالشهدا را به یکی از مراکز مهم تجمعات مردمی تبدیل میکند. در چنین مراسمی، نسل جوان با روایتهای جنگ، ایثار و مقاومت آشنا میشود و این مکان نقشی آموزشی و فرهنگی نیز پیدا میکند. استمرار برنامههای مردمی مرتبط با فرهنگ شهادت در شهرستان دورود نشاندهنده جایگاه اجتماعی این ارزشها در میان شهروندان است.
ساماندهی و توسعه تپه نور الشهدای شهرستان دورود در دستور کار قرار گرفت
فرماندار دورود پیش از این در نشست با نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، اشاره به گذشت قریب به دو دهه از تاسیس تپه نورالشهدای شهرستان نسبت به فقدان زیرساخت های مناسب در این مکان معنوی، بر ضرورت توسعه و ساماندهی این محل در اسرع وقت و با همکاری دوایر دولتی، نهادهای فرهنگی و هیئات شهرستان دورود تاکید کرد.
علیرضا بیرانوند با اشاره به حضور متدینین در این مکان در مناسبت های مختلف، بر ضرورت تکریم این مکان معنوی و ساماندهی آن تاکید و اظهار کرد: شهرداری با همکاری راهداری مکلفند در اولین فرصت ضمن تامین زیرساختهای لازم در محل، اقدام به آسفالت مسیر نمایند.
وی، بر ساماندهی پارک مشرف به تپه به همراه ضرورت نصب تصاویر شهدا و ایجاد بستری معنوی در محل، از سوی بنیاد شهید شهرستان در کوتاه مدت، تاکید کرد.
در خاتمه این نشست پس از بیان دیدگاههایی از سوی امام جمعه شهرستان و دکتر علی آبادی نماینده دورود و ازنا، مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورای فرهنگ عمومی شهرستان مجددا طرح و اعضا با حضور در محل مذکور نسبت به وضعیت پروژه و اقدامات صورت گرفته آگاه گردند.
از دیدگاه جامعهشناسی شهری، تپه نورالشهدا را میتوان نوعی «فضای حافظه» دانست؛ مکانی که گذشته را به اکنون پیوند میدهد. در این فضا، عناصر طبیعی همچون کوه، تپه و چشمانداز با عناصر فرهنگی مانند یادمان شهدا، پرچمها و آیینهای مذهبی درهم میآمیزند و هویتی چندلایه ایجاد میکنند. این هویت نه تنها برای ساکنان دورود، بلکه برای مسافران و زائرانی که به منطقه سفر میکنند نیز قابل درک است.
نقش تپه نورالشهدا در توسعه گردشگری معنوی نیز قابل توجه است. در سالهای اخیر، بسیاری از یادمانهای شهدای گمنام در ایران به مقاصدی برای گردشگری فرهنگی و مذهبی تبدیل شدهاند. بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با تاریخ دفاع مقدس، با ویژگیهای طبیعی و فرهنگی منطقه نیز آشنا میشوند. چنین ظرفیتی میتواند برای معرفی بیشتر شهرستان دورود و تقویت جایگاه فرهنگی آن مؤثر باشد.
از منظر نمادشناسی، نام «نورالشهدا» خود حامل معناست. نور در فرهنگ اسلامی و ایرانی نماد هدایت، آگاهی و حقیقت است و ترکیب آن با مفهوم شهدا، تصویری از روشنایی برخاسته از ایثار و فداکاری را تداعی میکند. به همین دلیل، تپه نورالشهدا در ذهن بسیاری از مردم صرفاً یک نقطه جغرافیایی نیست؛ بلکه نشانهای از ارزشهایی است که جامعه برای حفظ آنها هزینههای بزرگی پرداخته است
در مجموع، تپه نورالشهدا را میتوان یکی از مهمترین فضاهای معنوی و هویتی شهرستان دورود دانست؛ مکانی که طبیعت، تاریخ، فرهنگ و معنویت را در کنار یکدیگر قرار داده و به بخشی از حافظه جمعی مردم این شهر تبدیل شده است. این تپه نه تنها یادآور رشادت شهداست، بلکه بستری برای تداوم ارزشهای اجتماعی، فرهنگی و ملی در میان نسلهای آینده به شمار میآید.