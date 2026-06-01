سخنگوی ستاد مردمی برگزاری مهمونی غدیر گفت: مهمونی غدیر روز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۱۵ تا اذان مغرب حد فاصل میدان امام حسین تا میدان آزادی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ساسان زارع، سخنگوی ستاد مردمی برگزاری مهمونی غدیر در نشست خبری ستاد مهمونی کیلومتری غدیر با اعلام این خبر که این مهمونی روز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۱۵ تا اذان مغرب حد فاصل میدان امام حسین تا میدان آزادی برگزار می‌شود، گفت: امسال به دلیل برگزاری تجمعات شبانه تصمیم بر این گرفته شد، تا بازه زمانی مهمونی کوتاه‌تر شود، تا مردم بتوانند بعد از مهمونی غدیر در اجتماعات حضور پیدا کنند.

زارع ادامه داد: از آنجایی که عید غدیر امسال با ارتحال امام خمینی (ره) همزمان است، ما تصمیم گرفتیم امسال از عنوان جشن غدیر صرفه‌نظر کنیم و عنوان مهمونی را متناسب با حفظ شان امام برگزار کنیم. هرچند گمانه‌زنی‌هایی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در این ایام مطرح شد، باید گفت مراسم تشییع در این روز برگزار نمی‌شود.

سخنگوی ستاد مردمی برگزاری مهمونی غدیر افزود: همزمان با برگزاری مهمونی غدیر در شهر تهران، هزار شهر برای برگزاری این رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند. علاوه‌بر مسائل اجرایی، در حوزه محتوایی نیز با توجه به شعار امسال یعنی «بیعت در امتداد بعثت»، بزرگداشت امام راحل، رهبرِ شهید و بیعت نمادین با رهبر انقلاب لحاظ شده است. بنابراین، همانطور که پیش از این رهبر شهید انقلاب از مبعوث شدن مردم خبر داده بودند، این عید نیز انعکاس‌دهنده بیعت مردم با رهبر انقلاب خواهد بود.

برچسب ها: عید غدیر ، مهمونی ۱۰ کیلومتری
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