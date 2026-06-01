رئیس جمهور مکزیک کمپین تحت حمایت خارجی علیه دولتش را محکوم كرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کلودیا شینباوم، رئیس جمهور مکزیک گفت که دولت ایالات متحده در تلاش برای دخالت در امور داخلی مکزیک، دولت او را هدف قرار داده است.
شینباوم با ارائه گزارش پاسخگویی سالانه خود، دستاوردهای دولت خود را در دو سال گذشته برجسته کرد و در مقابل هزاران نفر از هوادارانش، آنچه را که او «تهاجم رسانهای و کمپینهای چند میلیون دلاری رسانههای اجتماعی» توصیف کرد، محکوم کرد.
شینباوم به تنشهای دیپلماتیک با همسایه شمالی مکزیک و دولت رئیس جمهور دونالد ترامپ اشاره کرد که فشار بر مکزیک را برای برآورده کردن خواستههای امنیتی واشنگتن افزایش داده است.
او گفت: «آیا این واقعاً یک علاقه مشروع و واقعی برای کمک به مکزیک است؟ آیا واقعاً یک تلاش مشروع برای مبارزه با جرایم سازمانیافته است؟ یا شاید شاهد آن هستیم که بخشهایی از راست افراطی آمریکا از کشور ما برای قرار گرفتن در موقعیت خود پیش از انتخابات ۲۰۲۶ استفاده میکنند؟ یا اینکه آنها در تلاشند تا بر انتخابات ۲۰۲۷ کشورمان تأثیر بگذارند؟»
رئیس جمهور مكزيك ادعا کرد که گروههای محافظهکار مکزیکی و خارجی از طریق پلتفرمهای اطلاعاتی جهانی، الگوریتمها، رباتهای پولی و حسابهای جعلی، کمپینی را علیه دولت او به راه انداختهاند.
شینباوم گفت که این حملات پس از ۱۹ آوریل، زمانی که فاش شد مقامات آمریکایی کشته شده در یک تصادف رانندگی در چیواوا در شمال غربی مکزیک، مأموران سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) بودهاند، تشدید شد.
مرگ این مأموران فصل جدیدی از تنشها با واشنگتن را گشود، زیرا طبق گزارشها، آنها بدون مجوز دولت فدرال، عملیات امنیتی انجام میدادند که مکزیک آن را نقض قانون اساسی خود میداند.
مکزیک متعاقباً تحقیقاتی را در مورد حضور مأموران آمریکایی آغاز کرد و مقامات ایالت چیواوا، از جمله فرماندار مارو کامپوس، را برای شهادت احضار کرد.
کمی پس از اعلام تحقیقات، ایالات متحده درخواست استرداد ۱۰ تبعه مکزیکی، از جمله مقامات ارشد دولتی و روبن روچا مویا، فرماندار سینالوآ از حزب حاکم مورنا را ارائه کرد.
اگرچه دو نفر از افراد تحت تعقیب ایالات متحده تسلیم مقامات آمریکایی شدهاند، شینباوم بیگناهی روچا مویا را حفظ کرده و از واشنگتن به دلیل صدور اتهامات و درخواستهای استرداد بدون ارائه شواهد انتقاد کرده است.
اظهارات او پس از اصلاحات قانون اساسی که توسط دولت او و کنگره به رهبری مورنا با هدف تقویت تدابیر حفاظتی علیه دخالت خارجی در انتخابات ترویج شده بود، مطرح شد.
منبع: آناتولى