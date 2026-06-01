شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان طی اطلاعیه‌ای، کشت برنج در این شبکه را ممنوع اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان در اطلاعیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد: بر اساس ابلاغیه الگوی کشت تابستانه از سوی شورای کشاورزی استان، به‌منظور تامین آب پایدار کشت‌های تابستانه سال ۱۴۰۵، هرگونه کشت برنج در شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال، شامل دز و کرخه شمالی، ممنوع است.

در این اطلاعیه از تمامی کشاورزان درخواست شده است برای آگاهی از الگوی کشت مجاز، به اداره جهاد کشاورزی و امور مشترکان شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری ناحیه شمال خوزستان مراجعه کنند.

طیی سال‌های اخیر، خشکسالی مشکلاتی برای تامین آب کشاورزی در نقاط مختلف خوزستان ایجاد کرده و تامین آب کشاورزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بخش مطرح است.

سالانه افزون بر ۲.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در دزفول تولید می‌شود.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری شمال خوزستان

برچسب ها: کشت برنج ، خوزستان
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