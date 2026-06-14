باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به پیچیدگی و چندوجهی بودن مباحث مربوط به نارضایتی‌ها در کشور، گفت: بخشی از نارضایتی‌های موجود معقول و مستند است و بخش دیگری توسط رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ساخته می‌شود که لزوماً با واقعیت تطبیق ندارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاه در جمهوری اسلامی فضایی برای طرح ایده‌ها، افکار و نمایندگی بخش‌های مختلف جامعه است، افزود: فضای دانشگاه با وجود آزادی بیان، دارای هنجارها و ارزش‌های خاص خود است؛ از این رو اعتراض در محیط دانشگاه باید در چارچوب قانون و با رعایت آداب اجتماعی صورت گیرد که خوشبختانه بدنه اصلی جامعه دانشگاهی نیز همین رویکرد را دنبال می‌کند.

کلانتری با استناد به آمارهای موجود در خصوص حضور دانشجویان در برخی تجمعات، تصریح کرد: اگر نسبت شرکت‌کنندگان در برخی حرکات را با کل جمعیت دانشگاهی بسنجیم، مشاهده می‌شود که درصد بسیار اندکی (کمتر از یک درصد) در این تجمعات حضور داشتند. این به معنای نبود نقطه نظر در سایر دانشجویان نیست، بلکه نشان‌دهنده آن است که بدنه اصلی دانشگاه، سازوکارهای منطقی‌تر و علمی‌تری را برای بیان دیدگاه‌های خود جستجو می‌کند.

وی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد ۹۵ تا ۹۹ درصد افرادی که در برخی حرکات نامناسب حضور داشتند، دانشجویان سال‌های اول و دوم بودند که هنوز تجربه زیست دانشگاهی کافی را کسب نکرده و با هنجارهای محیط آکادمیک آشنایی کامل ندارند.

کلانتری ادامه داد: این رفتارهای ساختارشکنانه، تنها متوجه افرادی است که هنوز «آکادمیسین» نشده‌اند و در واقع، پختگی رفتاری لازم در فضای دانشگاه را ندارند.

معاون فرهنگی وزیر علوم با تأکید بر اینکه دانشگاه ایرانی، نماد وفاداری به ایران و ارزش‌های ملی است، تصریح کرد: قاطبه دانشگاهیان حرمت زیادی برای پرچم و نمادهای رسمی کشور قائل هستند. دانشگاه دغدغه‌مندِ اعتلای اقتصاد، صنعت و فرهنگ ایران است و ما دانشگاه را با دستاوردهای پژوهشی، تربیت متخصصان و شهدای سرافرازی که در عرصه‌های مختلف برای کشور جان‌فشانی کرده‌اند، می‌شناسیم.

کلانتری اظهار کرد: شاید در یک جامعه چند میلیونی، چند نفر به‌دلیل هیجان‌زدگی یا فقدان آگاهی فرهنگی به نمادهای ملی بی‌احترامی کنند، اما این اقدامات از نظر جامعه دانشگاهی به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و محکوم است. دانشگاه ایران عمیقاً به هویت ملی و مردمی خود باور دارد و از کیان ارزش‌های این مرز و بوم دفاع می‌کند.