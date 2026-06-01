براساس اعلام مرکز مبادله، نرخ حواله هر دلار بیش از ۱۴۷ هزار تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز مبادله ایران در روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، نرخ حواله چند ارز مهم خارجی اعلام شد.

طبق این گزارش، نرخ حواله دلار آمریکا برابر با ۱۴۷۰۸۸۵ ریال اعلام شده است. دلار همچنان مهم‌ترین ارز در مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی ایران به شمار می‌رود در همین حال، نرخ حواله یورو به عنوان یکی دیگر از ارز‌های پرکاربرد در مبادلات جهانی، ۱۷۱۵۰۵۸ ریال ثبت شده است که نسبت به دلار در سطح بالاتری قرار دارد.

همچنین نرخ حواله درهم امارات متحده عربی ۴۰۰۵۱۳ ریال اعلام شده است. درهم به دلیل ارتباط گسترده تجاری ایران با کشور‌های حوزه خلیج فارس و به‌ویژه امارات، یکی از ارز‌های مهم در مبادلات منطقه‌ای محسوب می‌شود. بسیاری از معاملات تجاری و نقل‌وانتقال‌های مالی در منطقه با استفاده از این ارز انجام می‌شود.

در نهایت، نرخ حواله روبل روسیه ۲۰۷۱۰ ریال اعلام شده است. با توجه به توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و روسیه و افزایش مبادلات تجاری، توجه به نوسانات این ارز نیز برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد.

برچسب ها: قیمت دلار قیمت یورو ، نرخ ارز ، مرکز مبادله
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