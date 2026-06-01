باشگاه خبرنگاران جوان - بیبیسی فارسی طی مطلبی درباره پهپاد جدید حزب الله لبنان روایتی از ترس صهیونیستها را در گزارش خود جای داده است.
بیبیسی فارسی این رسانه انگلیسی سعی کرد در مطلبی سلاح جدید حزب الله لبنان را علیه غیرنظامیان نشان دهد. سلاحی که حالا به هر جهت در اردوگاه صهیونیستها به عنوان یک سلاح مخوف و غیرقابل کنترل و پیشبینی ناپذیر شناخته شده که علاوه بر زدن تانک و سربازان ارتش اسرائیل به عنوان قاتل سامانه گنبد آهنین نیز شناخته میشود و گزارشها از انهدام ۶ پرتابه سامانه گنبد آهنین توسط این پهپاد مجهز به دوربین حکایت دارد.
مظلومنمایی بیبیسی فارسی برای صهیونیستها
بیبیسی فارسی پهپادهای جدید حزب الله را تهدیدی جدید عنوان کرد و نوشت: «پهپادهای مجهز به فیبر نوری به سلاح اصلی حزبالله علیه سربازان و غیرنظامیان اسرائیلی در دو سوی مرز لبنان تبدیل شدهاند و با ادامه درگیریها، در حالی که شش هفته از آتشبس اعلامشده میگذرد، اکنون بهعنوان بزرگترین تهدید در این منطقه شناخته میشوند.»
این رسانه انگلیسی که سعی کرد با حربه آسیب به غیرنظامیان این پهپادها را توصیف کند، افزود: «روز چهارشنبه، یک سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی نزدیک شهرک مرزی شومرا کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند. از میان ۱۱ سرباز اسرائیلی و یک پیمانکار غیرنظامی دفاعی که از زمان اجرایی شدن آتشبس کشته شدهاند، هشت نفر بر اثر حملات پهپادهای فیبر نوری جان باختهاند. بیشتر این حملات نیروهای اسرائیلی را هدف گرفتهاند. نیروهایی که در حال حاضر بخش وسیعی از جنوب لبنان را در اشغال دارند. اما به گفته مرکز تحقیقاتی آلما، اندیشکدهای اسرائیلی که این درگیری را زیر نظر دارد، حزبالله بهطور فزایندهای شهرکهای اسرائیلی آن سوی مرز را نیز هدف قرار میدهد.»
جالب است که بیبیسی پیمانکار نظامی صهیونیست را غیرنظامی توصیف کرده است. این رسانه در پوشش خبر شهادت فلسطینیان اغلب با سانسور عمل میکند، اما با هلاکت یک پیمانکار نظامی سعی دارد سلاح حزبالله را علیه غیرنظامیان توصیف کند.
کارایی پهپاد حزبالله عامل خبرپراکنی انحرافی بیبیسی
بیبیسی فارسی در این روایت مظلومنمایانه صهیونیستی که در ایران و غزه و لبنان هزاران کودک بیگناه را به شهادت رساندهاند، نوشت: «سامی زانتی، رئیس شورای محلی شومرا، میگوید: «مشکل این است که آمدنشان را حس نمیکنی. نشستهای و ناگهان میرسد؛ و اگر فرار کنی، دنبالت میآید.» او ایستگاه اتوبوسی را به من نشان داد که در حمله پهپادی اخیر این هفته آسیب دیده بود. حملهای که چند دقیقه پس از حرکت اتوبوس مدرسه رخ داد.»
این حربه رسانه انگلیسی به خوبی نشان میدهد که تا چه میزان سلاح جدید حزبالله لبنان کارآمد است. چندی پیش یکی از وزرای صهیونیست از زور عصبانیت ضربات همین پهپادها عنوان کرده بود که باید هر روز چند ساختمان بیروت توسط صهیونیستها بمباران و تخریب شود. فارغ از اینکه چه کسی زن و کودک و غیرنظامی در آن قرار دارند.
این اظهارات در کنار خبرپراکنی بیبیسی فارسی جهت انحراف افکار عمومی نشان میدهد که پهپادهای حزبالله لبنان حالا به چالش جدی صهیونیستها بدل شدهاند و غرب در صدد مقابله آن از طریق رسانه و خبرپراکنی مسموم است.
منبع: فارس