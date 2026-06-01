ثبت‌نام از داوطلبان به منظور شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۴۰۵ تا روز شنبه ۱۶ خرداد ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام از داوطلبان به منظور شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی سال ۱۴۰۵ تا روز شنبه ۱۶ خرداد ادامه خواهد داشت.

آن دسته از داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی به منظور شرکت در مصاحبه لازم است با مراجعه به سایت مرکز سنجش پذیرش و فارغ‌التحصیلی نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

متقاضیانی که حداقل در یک کد رشته محل حدنصاب نمره علمی لازم برای مصاحبه را کسب کرده‌اند، چنانچه تمایل به ثبت‌نام به منظور شرکت در مصاحبه را دارند لازم است تا تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵ با مراجعه مجدد به کارنامه اعلام نتایج انتخاب رشته، نسبت به تکمیل فرم مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل فرم مربوطه از گزینش نهایی حذف خواهند شد. داوطلبانی که علاوه بر دانشگاه آزاد اسلامی در سایر دانشگاه‌ها حدنصاب علمی لازم را به منظور مصاحبه کسب کرده و نسبت به تکمیل فرم صلاحیت عمومی اقدام کرده‌اند نیازی به تکمیل مجدد این فرم نخواهند داشت.

آن دسته از مربیان رسمی (قطعی یا آزمایشی) شاغل در موسسات آموزش عالی کشور و دستگاه‌های اجرایی به جز دانشگاه آزاد اسلامی که خود را متقاضی استفاده از سهمیه مربیان اعلام کرده‌اند، لازم است مدارک لازم به منظور بهره‌مندی از این سهمیه شامل موافقت دانشگاه یا موسسه محل خدمت و آخرین حکم کارگزینی خود را در زمان ثبت‌نام به منظور مصاحبه بارگذاری کنند.

مربیان رسمی (قطعی یا آزمایشی) دانشگاه آزاد اسلامی نیازی به بارگذاری این مدارک نخواهند داشت. استعلام وضعیت مربیان دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.

زمان و نحوه چگونگی انجام مصاحبه علمی داوطلبان آزمون دکتری تخصصی متعاقباً اعلام خواهد شد.

برچسب ها: مصاحبه دکتری ، دانشجوی دکتری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
دانشگاه آزاد طی سالها فعالیت خود شفاف سازی نداشته است "
چرا تاکنون آمار دقیق پذیرفته شدگان دکترای هرسال را افشا نکرده است ؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
برای اینکه فله ای پذیرفته است .
دانشگاه ازاد ازاد ازاد .......
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
دانشگاه آزاد آبروی سیستم دانشگاههای معتبر ایران را هم برده است .
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