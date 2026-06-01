وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، اما درباره اجرای آن در خردادماه هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی -  احمد میدری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه دولت افزایش اعتبار کالابرگ را در دست بررسی دارد، اظهار کرد: کالابرگ در دولت در دست بررسی است. آنچه که در این ماه اجرایی خواهد شد این است که تولیدکنندگان برای درصدی از کالا برگ، به مردم تخفیف بدهند.

وی افزود: در صنعت لبنیات با توجه به مذاکراتی که انجام شده، برخی از شرکت‌ها که اسامی شان را خودشان اعلام می‌کنند، روی کالابرگ ۱۰ درصد تخفیف می‌دهند. با توافقی که انجام دادیم درصدی از آن را برای شرکت‌هایی که تخفیف می‌دهند تعیین خواهیم کرد. درباره روغن هم برخی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که سه درصد تخفیف خواهند داد، با این حال این موضوع هنوز نهایی نیست و ما درخواست تخفیف بیشتری داریم.

وزیر کار ادامه داد: ۱۰ درصد را با صنعت لبنیات و با برخی از شرکت‌ها نهایی کردیم که اطلاع رسانی خواهد شد.

وی همچنین در خصوص افزایش اعتبار کالابرگ نیز توضیح داد: پیشنهادی از طرف ما و دستگاه‌های مختلف به سازمان برنامه رفته و با توجه به محدودیت بودجه در حال بررسی است، اما درباره خرداد ماه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

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میدی در ادامه گفت: در حال حاضر شرط داشتن کارت پایان خدمت برای دریافت بیمه بیکاری برداشته شد و ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند.

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برچسب ها: وزیر کار ، کالابرگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
پنیر 120 تومانی شده 380 تومان اخر چه پدرکشتگی با مردم دارید؟!
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
این آقای میدری وزیر کار واقعا انسان بزرگواری هستن. وطن فروش نیستن انشالله در کارشون هم موفق باشن
۳۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید بادپران از کرمانشاه
۱۴:۲۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
با عرض سلام
همه چیز ۱۰برابر شده،
بسلامتی ،میخواهند،منت سر ماملت ایران بگزارند ،۱۰درصد تخفیف بدهند ،همگی سر در زیر برف بگذاریم وصلوات بفرستیم،،،

وسلام،یاحق
۲
۵۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اللهم صل علی محمد و آل محمد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
هی این دست و اون دست کنید تا سال تمام بشه. از این ستون به اون ستون فرجه
۱
۵۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
برین خودتون رامسخره کنید
۵
۵۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
برین خودتون رامسخره کنید
۴
۵۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
30درصدافزایش 10درصد تخفیف
۳
۵۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
چطوری گرانی ها را فورا اجرا می کنید؟
۲
۱۰۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
مگه نگفتین در صورت افزايش قيمت کالاها مبلغ کالابرگ هم افزايش خواهد یافت؟ از اون موقع همه چیز حداقل‌ ۲ برابر شده. بسم الله! اگه راستگو هستید.
۲
۱۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
خجالت
۲
۹۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
کالابرگ قرار بود در نهایت به دست مصرف کننده باشد حالا دوباره رفت سمت سایرین.

کشور با آزمون و خطا توسط دولت اداره می شود.
۱
۹۱
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