باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در راستای برقراری عدالت و تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف، این دفتر با همکاری اداره کل آمار و فناوری اطلاعات، بستر الکترونیکی دریافت درخواست «مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک سال ۱۴۰۵» را راهاندازی کرده است.
میثم اروز اظهار کرد: این مجوز با هدف برقراری عدالت و تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف با همکاری اداره کل آمار و فناوری اطلاعات راهاندازی شد.
وی ادامه داد: بر اساس شیوهنامه ابلاغی، ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران، شهرستانهای استان تهران و استان البرز موظف به اجرای فرآیند ثبتنام در مرحله نخست شدند.
مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در این مرحله، مشمولان (جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر) میتوانند از ابتدای روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان روز دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ به مدت یک هفته با مراجعه به سامانه «ایثار من» به نشانی my.isaar.ir نسبت به ثبت درخواست طرح ترافیک، بارگذاری مدارک و مستندات موردنیاز اقدام کنند.
اروز اضافه کرد: متقاضیان پس از ثبتنام اینترنتی، برای بررسی اصل مدارک و پیگیری فرآیند صدور مجوز باید به صورت حضوری به بنیاد محل پرونده یا بنیاد محل ارائه درخواست مراجعه کنند.
وی ادامه داد: با توجه به تمدید مجوزهای صادره در سال ۱۴۰۴ تا پایان خرداد سال جاری و محدودیت زمانی ارائه این خدمت از متقاضیان درخواست میشود ثبت نام را در اسرع وقت انجام داده و از موکول کردن آن به روزهای پایانی خودداری کنند.
به گفته مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران، زمان بازگشایی سامانه در مراحل بعدی، برای ثبتنام سایر گروههای مشمول، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
اروز افزود: با توجه به محدودیت سهمیه این ثبت نام (اینترنتی) به منزله ثبتنام قطعی نیست و پس از بررسی اولویت و ظرفیت به مشمولان اطلاعرسانی میشود.
منبع: بنیاد شهید