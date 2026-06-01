باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ساکی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام کرد: برداشت این محصول از سطح حدود ۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان آغاز شده و تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به جایگاه این استان در تولید سیبزمینی کشور افزود: خوزستان در تولید سیبزمینی بهعنوان یکی از استانهای پیشتاز کشور شناخته میشود و نقش مهمی در تأمین بازار داخلی دارد.
بر اساس اعلام این مقام مسئول، پیشبینی میشود در مجموع حدود ۶۰ هزار تن سیبزمینی از مزارع استان برداشت شود؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
ساکی همچنین اظهار داشت: در سال زراعی جاری به دلیل شرایط مناسب بارشها و بهبود وضعیت منابع آبی، تولید سیبزمینی در خوزستان نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. به گفته او، این رشد تولید در کنار بهبود مدیریت مزرعه و استفاده از روشهای نوین آبیاری محقق شده است.
وی با اشاره به گستردگی کشت این محصول در استان گفت: سیبزمینی در هفت شهرستان مختلف خوزستان در قالب ارقام متنوع کشت میشود و این تنوع، به پایداری تولید و پاسخگویی بهتر به نیاز بازار کمک کرده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین از اجرای سیستمهای نوین آبیاری در این مزارع خبر داد و افزود: استفاده از آبیاری هوشمند موجب شده تا مصرف آب و انرژی در برخی مزارع تا ۵۰ درصد کاهش یابد؛ موضوعی که در شرایط کمآبی کشور اهمیت ویژهای دارد.
به گفته وی، بخشی از سیبزمینی تولیدی استان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به استانهای مختلف کشور از جمله همدان، اردبیل، اصفهان و همچنین مناطق مختلف آذربایجان ارسال و صادر میشود.
مسئولان بخش کشاورزی خوزستان تأکید دارند که استمرار توسعه روشهای نوین آبیاری، ارتقای بهرهوری و بهبود ارقام کشتشده، میتواند جایگاه این استان را در تولید محصولات راهبردی کشاورزی بیش از پیش تقویت کند.