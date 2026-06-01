باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نگار شیخ پور - در این روزها، مزارع طلایی گندم در بیرگان، میزبان کشاورزان و مردم سختکوشی است که با تلاش جمعی، محصول ماهها زحمت و مراقبت را برداشت میکنند. فرآیند برداشت گندم در این منطقه، نهتنها نمادی از رونق کشاورزی و تأمین معیشت خانوارهای روستایی است، بلکه جلوهای از همکاری و همراهی مردم در حفظ و تداوم سنتهای بومی کشاورزی نیز به شمار میرود.
برداشت گندم در بیرگان تنها یک فعالیت کشاورزی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ، هویت و سبک زندگی مردم منطقه است؛ فرهنگی که در آن کار دستهجمعی، همیاری و بهرهگیری از تجربه نسلها، جایگاه ویژهای دارد. حضور اقشار مختلف مردم در این فصل، بیانگر اهمیت کشاورزی در زندگی روزمره و اقتصاد خانوادههای روستایی است.
در همین حال، میثم بابایی فارسانی هنرمند خوشذوق استان، با نگاهی هنری و دقیق، تصاویری از این لحظات ناب و ارزشمند را ثبت کرده است؛ تصاویری که روایتگر شکوه کار، سادگی زندگی، و تلاش مردم بیرگان در فصل برداشت گندم است.
بیتردید انتشار چنین تصاویر و روایتهایی، ضمن انعکاس تلاش مردم در عرصه تولید، میتواند زمینهساز توجه بیشتر به ظرفیتهای کشاورزی شهرستان کوهرنگ و نقش جوامع محلی در توسعه پایدار روستایی باشد.