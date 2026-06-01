وزیر نفت گفت: پیشرفت بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده فراتر از انتظار بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  محسن پاک‌نژادوزیر نفت با اشاره به روند بازسازی تأسیسات انرژی آسیب‌دیده در جریان جنگ ۴۰ روزه، از پیشرفت مطلوب عملیات احیا و بازگشت این تأسیسات به مدار تولید خبر داد.

 پاک‌نژاد اظهار کرد: در طول جنگ ۴۰ روزه، بخشی از زیرساخت‌های انرژی کشور هدف اصابت قرار گرفت که هموطنان عزیز نیز در جریان آن هستند و پیش‌تر نیز در این زمینه توضیحاتی ارائه شده بود.

وی افزود: این آسیب‌ها تا حدودی بر میزان گاز تولیدی کشور و حجم گاز قابل عرضه به شبکه تأثیر گذاشت و به‌طور طبیعی در زنجیره تولید، بر سایر فرآورده‌های انرژی نیز اثراتی به همراه داشت.

وزیر نفت با بیان اینکه فرآیند بازسازی تقریباً از نخستین روزهای پس از وقوع این حوادث آغاز شد، تصریح کرد: اکنون که با هموطنان عزیز صحبت می‌کنم، میزان پیشرفت حاصل‌شده در بازسازی تأسیسات، فراتر از برآوردها و انتظارات اولیه بوده است.

پاک‌نژاد تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با تداوم عملیات اجرایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، این تأسیسات را به چرخه تولید کشور بازگردانیم.

 

 

 

برچسب ها: نفت ، تأسیسات نفتی
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