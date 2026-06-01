باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ با حضور در نشست خبری هفتگی به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی درباره مهم‌ترین تحولات عرصه سیاست خارجی در یک هفته اخیر پاسخ داد.

نقض‌های آتش‌بس توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در لبنان

بقایی درباره نقض‌های آتش‌بس آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: تحولات چند ماه اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان نقض آشکار آتش‌بس ۱۹ فروردین است و ما تاکید داریم که آتش‌بس در لبنان بخش لاینفک هر نوع توافق برای خاتمه دادن به جنگ در منطقه است.

وی تاکید کرد: نقض آتش‌بس توسط آمریکا با راهزنی دریایی این کشور علیه کشورمان ادامه دارد. ایران خود را متعهد به اتخاذ هرگونه اقدام لازم برای متعهد ساختن طرف متقابل به تعهداتش می‌داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحولات لبنان، توضیح داد: دفاع از حاکمیت و حریم یک کشور یکی از کارویژه‌های اصلی یک دولت است؛ هر کشوری باید هر اقدام لازمی را در این چارچوب انجام دهد.

وی اضافه کرد: مقاومت لبنان بزرگ‌ترین مانع در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی در چند دهه بوده است و امروز بیش از هر زمانی اهمیت مقاومت لبنان در دفاع از کیان این کشور روشن شده است.

بقایی تاکید کرد: ما به عنوان ایران خود را متعهد می‌دانیم از هیچ اقدامی برای کمک به لبنان و مقاومت آن در برابر تعرض رژیم صهیونیستی دریغ نکنیم.

آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات ایران و آمریکا، اظهار کرد: دلایل عدم نتیجه این روند بسیار روشن است؛ ما از ابتدا در شرایط عدم اعتماد مذاکره کردیم و مذاکره در دل بدگمانی شدید شروع شد و تبادل پیام‌ها در این فضا انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه دیپلماسی جایگزین قدرت نیست و دیپلماسی و مذاکره نشانه اعتماد به طرف مقابل نیست، تصریح کرد: آمریکا مطالبات جدید و متناقض و پیام‌های رسانه‌ای گمراه‌کننده می‌دهد که روند مذاکره را طولانی می‌کند؛ به این، اقدام‌های مخرب رژیم صهیونیستی را اضافه کنید که همواره عامل تخریب تلاش کاهش تنش در منطقه ما بوده است. تشدید حمله‌های اخیر به لبنان هم در این چارچوب انجام می‌شود؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا دو فاعل جداگانه نیستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: رسانه‌ها در میزان جدی گرفتن موضع‌گیری مقام‌های آمریکایی دقت کنند، زیرا به راحتی حرف‌های نادرست می‌زنند و مواضع خود را تغییر می‌دهند؛ به این موضع‌گیری‌ها نباید خیلی اعتنا کرد؛ تبادل پیام ادامه دارد و هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم. اگر این تناقض‌گویی‌ها به دلیل آشفتگی در سامانه تصمیم‌گیری آمریکایی‌هاست باید خودشان موضوع را حل کنند.

بقایی با بیان اینکه میانجی مذاکرات پاکستان است و نقش اصلی را انجام می‌دهد و برخی کشور‌ها ازجمله قطر تلاش کردند در این روند کمک کنند، تاکید کرد: سفر هیئت مذاکره‌کننده به قطر مفید و مثبت بود و برخی از جنبه‌های توافق نهایی پایان جنگ ازجمله دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آن سفر مورد بحث قرار گرفت؛ طبیعی است که برای هر موضوعی که در ۱۴ بند مطرح شده روند مشورتی از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد.

واکنش ایران به ادعا‌های ترامپ درباره خارج‌کردن اورانیوم از ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما هر وقت لازم باشد که در رابطه با موضوعات هسته‌ای کاری را انجام دهیم، خودمان به خوبی می‌دانیم چگونه عمل کنیم.

بقایی، اظهار کرد: دو اینکه در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته است. من باز هم تکرار می‌کنم؛ در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ است.

وضعیت شهروندان ایرانی بازداشت‌شده در کویت

بقایی در بخشی دیگر درباره وضعیت شهروندان ایرانی بازداشت‌شده در کویت، گفت: دولت کویت موظف است امکان دسترسی کنسولی را برای چهار شهروند ایرانی که توسط کویت به صورت ناموجه دستگیر شدند، فراهم کند.

وی اضافه کرد: کویت باید هرچه زودتر وضعیت شهروندان ما و دسترسی کنسولی آنها را فراهم کنند و اجازه ندهد این موضوع هم به موضوع‌های کدورت شدید میان دو کشور اضافه شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ما بار‌ها از کشور‌های منطقه خواستیم که به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده و امکانات و خاک خود را در اختیار طرف دیگر برای حمله به ایران قرار ندهند؛ نقض این تعهد کشور‌های منطقه را در کنار کشور‌های متجاوز می‌نشاند.

وی همچنین درباره اقدام ایران در هدف قرار دادن کویت، اظهار کرد: ما با مردم کویت و مردم سایر کشور‌های منطقه که خاک و حاکمیتشان توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، ابراز همدردی می‌کنیم.

موضوع صندوق سرمایه‌گذاری در توافق

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره صندوق سرمایه‌گذاری در توافق، گفت: یکی از بخش‌های تفاهم، تمهید شرایط برای بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ است و یکی از موضوع‌هایی که در جریان مذاکرات مطرح شد، اختصاص مبلغی برای این امر است؛ این موضوع پیچیده‌ای است و اگر به تفاهمی برسیم باید درباره جزئیات آن گفت‌و‌گو کنیم.

واکنش به گزارش‌ها درباره همکاری امارات با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران

بقایی درباره همکاری امارات با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، تصریح کرد: ما درباره عملکرد کشور‌های منطقه ارزیابی خود را داریم و به گزارش رسانه‌های غربی که در زمان‌های مشخص مطرح می‌شود با دیده تردید نگاه می‌کنیم، زیرا می‌دانیم خیر منطقه را نمی‌خواهند و به دنبال تعمیق اختلاف نظر‌ها بین کشور‌های منطقه هستند.

وی تاکید کرد: با وجود این، قبلا ارزیابی خود را بیان کردیم و می‌دانیم برخی کشور‌ها تعهدات حقوقی و اخلاقی خود را نقض کردند و از آنها مطالبه داریم.

نظر سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ناکامی هیئت صلح ترامپ برای غزه

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره ناکامی‌های پی‌در‌پی هیئت صلح ترامپ برای غزه، گفت: این هیئت که از ابتدا با فشار و ارعاب بر کشور‌ها تحمیل شد مشخص بود که یک کارویژه مقطعی و نمایشی دارد. بسیاری ابراز نگرانی کردند که این هیئت می‌تواند موجب به حاشیه‌راندن بیشتر سازمان ملل و شورای امنیت شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: از همان زمان هم ما اعلام کردیم هر ساختار و هر تشکیلاتی که بخواهد حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را به حاشیه براند و صرفا پوششی برای تداوم نسل‌کشی استعماری در فلسطین اشغالی باشد، محکوم به شکست است. امروز بعد از گذشت چند ماه از شکل‌گیری این ساختار میبینیم که همان فلسفه اجرایی که برای این هیئت در نظر گرفته بودند به هیچ عنوان محقق نشده و جامعه جهانی به خوبی دریافتند که این کار صرفا یک اقدام نمایشی بود در راستای پوشش دادن یا پوشاندن جنایاتی رژیم صهیونیستی بود که در آن مقطع زمانی در حال اتفاق بود و متاسفانه در این چند ماه هم به نحو دیگری در حال وقوع است.

واکنش به ادعا‌های آمریکا درباره روابط ایران و چین

وی در بخش دیگری درباره روابط ایران و چین و ادعا‌های آمریکا در این رابطه، تصریح کرد: راهبرد ما قرار نیست به خاطر هیچ موضوعی تغییر کند؛ در تنظیم روابط با هر کشوری مطابق با اوضاع و احوال تطبیق‌هایی داده می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: دورنمای روابط ایران و چین روشن است؛ درباره بسیاری از مسائل، ازجمله امنیت بین‌المللی، اشتراک نظر داریم.

واکنش به ادعا‌های ناتو در مورد تنگه هرمز

بقایی درباره ادعا‌های ناتو در مورد تنگه هرمز، گفت: هر تحرک و اقدامی که منجر به پیچیده‌تر شدن بیشتر وضعیت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز شود عاقلانه نیست و هیچ بازیگر مسئولیت‌پذیر و خردمندی چنین ریسکی نمی‌کند.

وی تاکید کرد: ناتو و کشور‌های اروپایی عضو آن اگر می‌خواهند به مسئولیت‌های خود عمل کنند، باید آمریکا و رژیم صهیونیستی را به دلیل ایجاد این وضعیت پاسخگو کنند.

پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره گنجانده‌شدن مکانیسم مشابه ماشه در توافق ایران و آمریکا

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره گمانه‌زنی‌ها درمورد گنجانده‌شدن مکانیسم مشابه ماشه در توافق ایران و آمریکا، گفت: چنین چیزی نیست؛ ما هنوز در کلیات هستیم و این ۱۴ بند صرفا رئوس تفاهم را پیش‌بینی کرده و بندی دارد که تاکید دارد در صورت انجام توافق قطعنامه شورای امنیت باید به آن پوشش حقوقی بدهد.

واکنش به دزدی دریایی آمریکا علیه ایران

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ادعا‌های آمریکا در مورد حفظ محاصره دریایی علیه ایران، گفت: آمریکایی‌ها در بالاترین سطوح به دزدی دریایی اعتراف کردند و تعرض آنها به کشتیرانی تجاری ایران مصداق نقض حقوق بین‌الملل است و به هیچ‌عنوان توجیهی ندارد.

وی تاکید کرد: ایران هم اقدام‌های لازم را دفاع از حقوق و منافع خود اتخاذ کرده است.

اقدام ایران درباره تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل است

بقایی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز، اظهار کرد: اقدام ایران درباره تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل است؛ در آینده حتما نمی‌توانیم به تجربه قبلی در سه ماه گذشته از حیث سوءاستفاده از این آبراهه برای تعرض به ایران، بی‌تفاوت باشیم.

وی اضافه کرد: به همین دلیل، سازوکاری را همراه با عمان برای عدم سوءاستفاده و ایمنی کشتیرانی تدبیر خواهیم کرد؛ ضمن اینکه تدابیری اتخاذ می‌شود تا هزینه لازم برای ترمیم آسیب زیست‌محیطی و تردد ایمن اتخاذ شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره موضع عمان درمورد مدیریت تنگه هرمز، اظهار کرد: در چند نوبت گفت‌و‌گو با طرف عمانی دریافتیم که آنها با نگرانی‌های ما در موضوع مورد بحث شریک هستند و روند گفت‌و‌گو‌های ما در این رابطه ادامه دارد.

باید تجربه‌های قبلی را نصب‌العین خود برای هر فرآیند در آینده قرار دهیم

بقایی در بخشی دیگر درباره انتشار اسناد مربوط به نقش موساد در ناآرامی‌های دی ۱۴۰۴، گفت: ما همواره باید تجربه‌های قبلی را نصب‌العین خود برای هر فرآیند در آینده قرار دهیم.

وی تاکید کرد: گزارش‌های مورد نظر پیش‌تر توسط مقام‌های رسمی ما اعلام شد و آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی این را کتمان نکرده بلکه تایید کردند؛ بسیاری از کسانی که در ایران و عرصه بین‌المللی تردید داشتند اکنون با سندی مواجه شدند.

تعاملات با عراق و اقلیم کردستان مفید و موثر است

وی در بخشی دیگر درباره هدف قرار دادن مواضع تروریست‌ها در خاک عراق و سفر هیئت عراقی به ایران، اظهار کرد: ما برای همکاری امنیتی و ضد تروریسم با عراق یادداشت تفاهم محکمی داریم و تعاملات با عراق و اقلیم کردستان مفید و موثر بوده است.

وی تاکید کرد: این سفر هم در چارچوب همکاری‌های یادشده انجام می‌گیرد.

واکنش به ادعا‌های فرانسه در مورد تنگه هرمز و موضوع موشکی ایران

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ادعا‌های فرانسه در مورد تنگه هرمز و موضوع موشکی ایران، اظهار کرد: طرف‌های اروپایی باید آمریکا و رژیم صهیونیستی را مخاطب قرار دهند.

وی اظهار کرد: اروپایی‌ها باید درباره موضوع موشکی ایران خود را به روزرسانی کنند، زیرا مدت‌هاست که ما گفته‌ایم که حتی در سطح رسانه هم حاضر نیستیم درباره مسائل مربوط با دفاع از کیان ایران صحبت کنیم.

واکنش به گزارش‌ها درباره انتقال اورانیوم ایران به قزاقستان

بقایی درباره ادعای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به قزاقستان، گفت: گروسی قصد جلب توجه در رسانه‌ها را دارد و به همین دلیل موضوع انتقال مواد به قزاقستان را مطرح کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اصلاحیه جدید آمریکا برای توافق و درباره احتمال برگزاری مذاکره مستقیم، تصریح کرد: اصلاحیه دادن یک روند مستمر است؛ تبادل پیام‌ها و دیدگاه‌ها ادامه دارد؛ درباره هر پیشنهاد ملاحظه یا اصلاحیه‌ای ما دیدگاه‌های خود را اعمال می‌کنیم.

وی تاکید کرد: مشکل از نحوه پیشبرد مذاکرات نبوده است؛ اگر طرف مقابل جدیت و حداقل حسن نیت به‌عنوان لازمه پیشبرد یک روند دیپلماتیک را داشت، بحث مستقیم یا غیرمستقیم مانع در پیشبرد مذاکرات نیست.

هشدار ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی

بقایی در بخشی دیگر درباره تهدید‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: تمهیداتی که می‌اندیشیم در میدان عمل برای همه آشکار می‌شود؛ در روز عمل خواهید و خواهند دید؛ ما در منطقه و صاحب تجربه‌ای هستیم که اقتضا می‌کند برای هر اتفاقی آماده باشیم.

آخرین وضعیت دو صیاد ایرانی ناپدیدشده در دریای عمان

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ناپدیدشدن دو صیاد ایرانی در دریای عمان در اسفند سال گذشته، توضیح داد: موضوع با جدیت پیگیری شده است و این وظیفه ما به‌عنوان وزارت امور خارجه است.

وی تصریح کرد: معاون کنسولی وزارت امور خارجه و سفیر ایران در عمان پیگیر موضوع هستند.