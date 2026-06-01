سخنگوی وزارت خارجه گفت: آمریکا مطالبات جدید و متناقض و پیام‌های رسانه‌ای گمراه‌کننده می‌دهد که روند مذاکره را طولانی می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ با حضور در نشست خبری هفتگی به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی درباره مهم‌ترین تحولات عرصه سیاست خارجی در یک هفته اخیر پاسخ داد.

نقض‌های آتش‌بس توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی در لبنان

بقایی درباره نقض‌های آتش‌بس آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: تحولات چند ماه اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان نقض آشکار آتش‌بس ۱۹ فروردین است و ما تاکید داریم که آتش‌بس در لبنان بخش لاینفک هر نوع توافق برای خاتمه دادن به جنگ در منطقه است.

وی تاکید کرد: نقض آتش‌بس توسط آمریکا با راهزنی دریایی این کشور علیه کشورمان ادامه دارد. ایران خود را متعهد به اتخاذ هرگونه اقدام لازم برای متعهد ساختن طرف متقابل به تعهداتش می‌داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحولات لبنان، توضیح داد: دفاع از حاکمیت و حریم یک کشور یکی از کارویژه‌های اصلی یک دولت است؛ هر کشوری باید هر اقدام لازمی را در این چارچوب انجام دهد.

وی اضافه کرد: مقاومت لبنان بزرگ‌ترین مانع در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی در چند دهه بوده است و امروز بیش از هر زمانی اهمیت مقاومت لبنان در دفاع از کیان این کشور روشن شده است.

بقایی تاکید کرد: ما به عنوان ایران خود را متعهد می‌دانیم از هیچ اقدامی برای کمک به لبنان و مقاومت آن در برابر تعرض رژیم صهیونیستی دریغ نکنیم.

آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات ایران و آمریکا، اظهار کرد: دلایل عدم نتیجه این روند بسیار روشن است؛ ما از ابتدا در شرایط عدم اعتماد مذاکره کردیم و مذاکره در دل بدگمانی شدید شروع شد و تبادل پیام‌ها در این فضا انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه دیپلماسی جایگزین قدرت نیست و دیپلماسی و مذاکره نشانه اعتماد به طرف مقابل نیست، تصریح کرد: آمریکا مطالبات جدید و متناقض و پیام‌های رسانه‌ای گمراه‌کننده می‌دهد که روند مذاکره را طولانی می‌کند؛ به این، اقدام‌های مخرب رژیم صهیونیستی را اضافه کنید که همواره عامل تخریب تلاش کاهش تنش در منطقه ما بوده است. تشدید حمله‌های اخیر به لبنان هم در این چارچوب انجام می‌شود؛ آمریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا دو فاعل جداگانه نیستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: رسانه‌ها در میزان جدی گرفتن موضع‌گیری مقام‌های آمریکایی دقت کنند، زیرا به راحتی حرف‌های نادرست می‌زنند و مواضع خود را تغییر می‌دهند؛ به این موضع‌گیری‌ها نباید خیلی اعتنا کرد؛ تبادل پیام ادامه دارد و هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم. اگر این تناقض‌گویی‌ها به دلیل آشفتگی در سامانه تصمیم‌گیری آمریکایی‌هاست باید خودشان موضوع را حل کنند.

بقایی با بیان اینکه میانجی مذاکرات پاکستان است و نقش اصلی را انجام می‌دهد و برخی کشور‌ها ازجمله قطر تلاش کردند در این روند کمک کنند، تاکید کرد: سفر هیئت مذاکره‌کننده به قطر مفید و مثبت بود و برخی از جنبه‌های توافق نهایی پایان جنگ ازجمله دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آن سفر مورد بحث قرار گرفت؛ طبیعی است که برای هر موضوعی که در ۱۴ بند مطرح شده روند مشورتی از طریق میانجی پاکستانی ادامه دارد.

واکنش ایران به ادعا‌های ترامپ درباره خارج‌کردن اورانیوم از ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ما هر وقت لازم باشد که در رابطه با موضوعات هسته‌ای کاری را انجام دهیم، خودمان به خوبی می‌دانیم چگونه عمل کنیم.

بقایی، اظهار کرد: دو اینکه در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته است. من باز هم تکرار می‌کنم؛ در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ است.

وضعیت شهروندان ایرانی بازداشت‌شده در کویت

بقایی در بخشی دیگر درباره وضعیت شهروندان ایرانی بازداشت‌شده در کویت، گفت: دولت کویت موظف است امکان دسترسی کنسولی را برای چهار شهروند ایرانی که توسط کویت به صورت ناموجه دستگیر شدند، فراهم کند.

وی اضافه کرد: کویت باید هرچه زودتر وضعیت شهروندان ما و دسترسی کنسولی آنها را فراهم کنند و اجازه ندهد این موضوع هم به موضوع‌های کدورت شدید میان دو کشور اضافه شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ما بار‌ها از کشور‌های منطقه خواستیم که به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده و امکانات و خاک خود را در اختیار طرف دیگر برای حمله به ایران قرار ندهند؛ نقض این تعهد کشور‌های منطقه را در کنار کشور‌های متجاوز می‌نشاند.

وی همچنین درباره اقدام ایران در هدف قرار دادن کویت، اظهار کرد: ما با مردم کویت و مردم سایر کشور‌های منطقه که خاک و حاکمیتشان توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، ابراز همدردی می‌کنیم.

موضوع صندوق سرمایه‌گذاری در توافق

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره صندوق سرمایه‌گذاری در توافق، گفت: یکی از بخش‌های تفاهم، تمهید شرایط برای بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ است و یکی از موضوع‌هایی که در جریان مذاکرات مطرح شد، اختصاص مبلغی برای این امر است؛ این موضوع پیچیده‌ای است و اگر به تفاهمی برسیم باید درباره جزئیات آن گفت‌و‌گو کنیم.

واکنش به گزارش‌ها درباره همکاری امارات با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران 

بقایی درباره همکاری امارات با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، تصریح کرد: ما درباره عملکرد کشور‌های منطقه ارزیابی خود را داریم و به گزارش رسانه‌های غربی که در زمان‌های مشخص مطرح می‌شود با دیده تردید نگاه می‌کنیم، زیرا می‌دانیم خیر منطقه را نمی‌خواهند و به دنبال تعمیق اختلاف نظر‌ها بین کشور‌های منطقه هستند.

وی تاکید کرد: با وجود این، قبلا ارزیابی خود را بیان کردیم و می‌دانیم برخی کشور‌ها تعهدات حقوقی و اخلاقی خود را نقض کردند و از آنها مطالبه داریم.

نظر سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ناکامی هیئت صلح ترامپ برای غزه

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره ناکامی‌های پی‌در‌پی هیئت صلح ترامپ برای غزه، گفت: این هیئت که از ابتدا با فشار و ارعاب بر کشور‌ها تحمیل شد مشخص بود که یک کارویژه مقطعی و نمایشی دارد. بسیاری ابراز نگرانی کردند که این هیئت می‌تواند موجب به حاشیه‌راندن بیشتر سازمان ملل و شورای امنیت شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: از همان زمان هم ما اعلام کردیم هر ساختار و هر تشکیلاتی که بخواهد حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را به حاشیه براند و صرفا پوششی برای تداوم نسل‌کشی استعماری در فلسطین اشغالی باشد، محکوم به شکست است. امروز بعد از گذشت چند ماه از شکل‌گیری این ساختار میبینیم که همان فلسفه اجرایی که برای این هیئت در نظر گرفته بودند به هیچ عنوان محقق نشده و جامعه جهانی به خوبی دریافتند که این کار صرفا یک اقدام نمایشی بود در راستای پوشش دادن یا پوشاندن جنایاتی رژیم صهیونیستی بود که در آن مقطع زمانی در حال اتفاق بود و متاسفانه در این چند ماه هم به نحو دیگری در حال وقوع است.

واکنش به ادعا‌های آمریکا درباره روابط ایران و چین 

وی در بخش دیگری درباره روابط ایران و چین و ادعا‌های آمریکا در این رابطه، تصریح کرد: راهبرد ما قرار نیست به خاطر هیچ موضوعی تغییر کند؛ در تنظیم روابط با هر کشوری مطابق با اوضاع و احوال تطبیق‌هایی داده می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: دورنمای روابط ایران و چین روشن است؛ درباره بسیاری از مسائل، ازجمله امنیت بین‌المللی، اشتراک نظر داریم.

واکنش به ادعا‌های ناتو در مورد تنگه هرمز 

بقایی درباره ادعا‌های ناتو در مورد تنگه هرمز، گفت: هر تحرک و اقدامی که منجر به پیچیده‌تر شدن بیشتر وضعیت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز شود عاقلانه نیست و هیچ بازیگر مسئولیت‌پذیر و خردمندی چنین ریسکی نمی‌کند.

وی تاکید کرد: ناتو و کشور‌های اروپایی عضو آن اگر می‌خواهند به مسئولیت‌های خود عمل کنند، باید آمریکا و رژیم صهیونیستی را به دلیل ایجاد این وضعیت پاسخگو کنند.

پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره گنجانده‌شدن مکانیسم مشابه ماشه در توافق ایران و آمریکا 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره گمانه‌زنی‌ها درمورد گنجانده‌شدن مکانیسم مشابه ماشه در توافق ایران و آمریکا، گفت: چنین چیزی نیست؛ ما هنوز در کلیات هستیم و این ۱۴ بند صرفا رئوس تفاهم را پیش‌بینی کرده و بندی دارد که تاکید دارد در صورت انجام توافق قطعنامه شورای امنیت باید به آن پوشش حقوقی بدهد.

واکنش به دزدی دریایی آمریکا علیه ایران

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ادعا‌های آمریکا در مورد حفظ محاصره دریایی علیه ایران، گفت: آمریکایی‌ها در بالاترین سطوح به دزدی دریایی اعتراف کردند و تعرض آنها به کشتیرانی تجاری ایران مصداق نقض حقوق بین‌الملل است و به هیچ‌عنوان توجیهی ندارد.

وی تاکید کرد: ایران هم اقدام‌های لازم را دفاع از حقوق و منافع خود اتخاذ کرده است.

اقدام ایران درباره تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل است 

بقایی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز، اظهار کرد: اقدام ایران درباره تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل است؛ در آینده حتما نمی‌توانیم به تجربه قبلی در سه ماه گذشته از حیث سوءاستفاده از این آبراهه برای تعرض به ایران، بی‌تفاوت باشیم.

وی اضافه کرد: به همین دلیل، سازوکاری را همراه با عمان برای عدم سوءاستفاده و ایمنی کشتیرانی تدبیر خواهیم کرد؛ ضمن اینکه تدابیری اتخاذ می‌شود تا هزینه لازم برای ترمیم آسیب زیست‌محیطی و تردد ایمن اتخاذ شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره موضع عمان درمورد مدیریت تنگه هرمز، اظهار کرد: در چند نوبت گفت‌و‌گو با طرف عمانی دریافتیم که آنها با نگرانی‌های ما در موضوع مورد بحث شریک هستند و روند گفت‌و‌گو‌های ما در این رابطه ادامه دارد.

باید تجربه‌های قبلی را نصب‌العین خود برای هر فرآیند در آینده قرار دهیم

بقایی در بخشی دیگر درباره انتشار اسناد مربوط به نقش موساد در ناآرامی‌های دی ۱۴۰۴، گفت: ما همواره باید تجربه‌های قبلی را نصب‌العین خود برای هر فرآیند در آینده قرار دهیم. 

وی تاکید کرد: گزارش‌های مورد نظر پیش‌تر توسط مقام‌های رسمی ما اعلام شد و آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی این را کتمان نکرده بلکه تایید کردند؛ بسیاری از کسانی که در ایران و عرصه بین‌المللی تردید داشتند اکنون با سندی مواجه شدند.

تعاملات با عراق و اقلیم کردستان مفید و موثر است

وی در بخشی دیگر درباره هدف قرار دادن مواضع تروریست‌ها در خاک عراق و سفر هیئت عراقی به ایران، اظهار کرد: ما برای همکاری امنیتی و ضد تروریسم با عراق یادداشت تفاهم محکمی داریم و تعاملات با عراق و اقلیم کردستان مفید و موثر بوده است.

وی تاکید کرد: این سفر هم در چارچوب همکاری‌های یادشده انجام می‌گیرد.

واکنش به ادعا‌های فرانسه در مورد تنگه هرمز و موضوع موشکی ایران 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ادعا‌های فرانسه در مورد تنگه هرمز و موضوع موشکی ایران، اظهار کرد: طرف‌های اروپایی باید آمریکا و رژیم صهیونیستی را مخاطب قرار دهند.

وی اظهار کرد: اروپایی‌ها باید درباره موضوع موشکی ایران خود را به روزرسانی کنند، زیرا مدت‌هاست که ما گفته‌ایم که حتی در سطح رسانه هم حاضر نیستیم درباره مسائل مربوط با دفاع از کیان ایران صحبت کنیم.

واکنش به گزارش‌ها درباره انتقال اورانیوم ایران به قزاقستان

بقایی درباره ادعای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به قزاقستان، گفت: گروسی قصد جلب توجه در رسانه‌ها را دارد و به همین دلیل موضوع انتقال مواد به قزاقستان را مطرح کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اصلاحیه جدید آمریکا برای توافق و درباره احتمال برگزاری مذاکره مستقیم، تصریح کرد: اصلاحیه دادن یک روند مستمر است؛ تبادل پیام‌ها و دیدگاه‌ها ادامه دارد؛ درباره هر پیشنهاد ملاحظه یا اصلاحیه‌ای ما دیدگاه‌های خود را اعمال می‌کنیم.

وی تاکید کرد: مشکل از نحوه پیشبرد مذاکرات نبوده است؛ اگر طرف مقابل جدیت و حداقل حسن نیت به‌عنوان لازمه پیشبرد یک روند دیپلماتیک را داشت، بحث مستقیم یا غیرمستقیم مانع در پیشبرد مذاکرات نیست.

هشدار ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی

بقایی در بخشی دیگر درباره تهدید‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: تمهیداتی که می‌اندیشیم در میدان عمل برای همه آشکار می‌شود؛ در روز عمل خواهید و خواهند دید؛ ما در منطقه و صاحب تجربه‌ای هستیم که اقتضا می‌کند برای هر اتفاقی آماده باشیم.

آخرین وضعیت دو صیاد ایرانی ناپدیدشده در دریای عمان

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ناپدیدشدن دو صیاد ایرانی در دریای عمان در اسفند سال گذشته، توضیح داد: موضوع با جدیت پیگیری شده است و این وظیفه ما به‌عنوان وزارت امور خارجه است.

وی تصریح کرد: معاون کنسولی وزارت امور خارجه و سفیر ایران در عمان پیگیر موضوع هستند.

برچسب ها: بقایی ، مذاکرات ، ایران ، آمریکا ، وعده صادق ۴
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
در هر صورت امارت رو بزنید تا بفهمه با کی طرفه و با سر پایین با ایران صحبت کنه. امارات کتک خورش ملس‌ه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اروپا در قبال خشونت پلیس هلند علیه یک زن باردار سکوت کرده است
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ایران، اجرای قانون جنگل بود.
حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران، اجرای قانون جنگل بود.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا باید 10 شرط مقام رهبری را تمکین کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه، حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی است. زمان قطع کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل فرا رسیده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اعتراف ترامپ: در صورت خروج اورانیوم ایران نیز تحریم‌ها لغو نخواهد شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ توان جنگی دیگر را ندارد و ناچار به مذاکره است ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در دستور کار مذاکرات نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ملت ایران هرگز تن به تسلیم نخواهد داد | آمریکا جنایتکار آرزوی ذلت ملت ایران را به گور خواهد برد.
ملت ایران هرگز تن به تسلیم نخواهد داد |ترامپ جنایتکار آرزوی ذلت ملت ایران را به گور خواهد برد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
نقض آتش‌بس توسط آمریکا بی‌پاسخ نمی‌ماند که این اقدام آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اگر جنگ دوباره آغاز و از صادرات ایران جلوگیری شود، از خروج نفت از منطقه جلوگیری می‌کنیم
حملات ایران در صورت ورود منطقه به دور دیگری از جنگ فراتر از مرز‌های منطقه خواهد رفت و بسیار شدیدتر، سنگین‌تر، خشونت‌آمیز‌تر و قوی‌تر از دو جنگ قبلی خواهد بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز ربطی به آمریکا جنایتکار ندارد آمریکا جنایتکار هیچگونه حق دخالت و مداخله در تنگه هرمز را ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار را از تعرض مجدد به ایران پشیمان خواهیم کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
امارات نوکر دربست اسراییل است وحتی اخباری هست که امارات دربمباران جزیره لاوان خودعمل کرده وباجنگنده حمله کرده تاوان سنگین باید پرداخت کند وزیرساختهای نفتی واقتصادی را باید نابود کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
برخی کشور‌ها سابقه خوبی در قبال ایران ندارند و متأسفانه همه جانبه از جنایت های آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم تروریست ها حمایت می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بهترین مذاکرات زدن خاک آمریکا با موشک های بالستیک است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
جنگ با آمریکا و هم اسرائیل تمام نشده است و باید انتفام خون شهیدان از آمریکا و اسرائیل بگیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ملت ایران اگر در برابر دشمن هرگز سر خم نخواهد کرد پس مذاکره ایران با دشمن هم غلط و اشتباه است.
United Arab Emirates
ناشناس
۱۵:۵۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
وقتی مسلمانان لبنان در حال قتل عام هستن چرا مذاکره می کنید !؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا در مدیریت تجاوزات رژیم صهیونیستی نقش مستقیم دارد
ادعای رئیس‌جمهور آمریکا درباره منصرف‌ کردن نتانیاهو از حمله بزرگ به بیروت، بیش از آنکه نشانه صلح‌طلبی واشنگتن باشد، موید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت تجاوزات رژیم صهیونیستی است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
حملات اسرائیل بیش از ۳ هزار کشته بر جا گذاشته است بیش از ۳۰۰۰ کشته، بیش از یک میلیون آواره و هزاران خانه ویران شده را متحمل شده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال 1945 تاکنون همراه با چند کشور جنایتکار دیگر و در سایه بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار تهدیدی جدی برای صلح بین‌المللی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار، آمریکا را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هیچ غلطی نمی توانند بکنند و ما به پیشرفت خود ادامه خواهیم داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2001 تاکنون در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2003 تاکنون در عراق و لیبی چه غلطی می کنند؟
سئوال اینجاست که نیرو‌های آمریکایی از سال 2011 تاکنون در سوریه چه غلطی می کنند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که داعش تحت حمایت دولت وحشی آمریکا جنایتکار و هم ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان فعالیت می کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
نیروهای متجاوز نیروی هوایی تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار آتش‌بس در تنگه هرمز را نقض کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
زمان اخراج نیرو‌های امریکا از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع باید کشورهای عربی را ترک کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از آمریکا ناامید شده‌اند اما از ترس ترامپ چیزی نمی‌گویند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سناتور آمریکایی: مشکلات خودمان را داریم و جنگ نمی‌خواهیم
برنی سندرز می‌گوید جنگ علیه ایران صدها میلیارد دلار هزینه خواهد داشت در حالی که شهروندان آمریکایی با بحران هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هر گونه تهدید و تجاوز پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهد کرد
آمریکا، اسرائیل و دشمنان کشورمان در صورت هر گونه تهدید و تجاوز، پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اسراییل باید از صحنه روزگار محو شود
تا آمریکا و رژیم صهیونی باقی هستند بشریت روی آرامش به خود نخواهد دید.
امام راحل در این راستا گفتند اسراییل باید از صحنه روزگار محو شود، به صراحت میگویم برای استقرار صلح و آرامش باید این رژیم جلاد از بین برود و اثری از او باقی نماند، تا آمریکا و رژیم صهیونی هستند بشریت روی آرامش به خود نخواهد دید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
تا زمان که آمریکایی ها و هم تروریست ها تحت حمایت آمریکا و متحدانش از کشورهای عربی خارج نشوند جنگ در منطقه تمام نمی شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سربازان آمریکایی سریعا منطقه را ترک کنند وگرنه هرکجا باشند، زیر آوار دفن خواهند شد
سربازان آمریکایی سریعا منطقه را ترک کنید و گرنه شما را در هر نقطه‌ای از منطقه بویژه در هتل‌ها، تونل ها، شهرک‌های صنعتی و پناهگاه‌های زیرزمینی باشید زیر آوار دفن خواهیم کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
دیلی‌تلگراف: ترامپ دیگر توان توقف جنگ ایران را ندارد
روزنامه انگلیسی دیلی‌تلگراف:جنگ با ایران اکنون به هیولایی تبدیل شده که از کنترل خارج شده و رئیس‌جمهور آمریکا ...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ: فکر نمی‌کردم نیروی دریایی ایران این‌قدر بزرگ باشد
رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر خواستار عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز شد و ادعا کرد که نیروی دریایی ایران را از بین برده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اعتراف اندیشمند آمریکایی: واشنگتن طی ۵۱ سال ۳۸ میلیون نفر را کشته است
پروفسور جان میرشایمر اندیشمند آمریکایی گفت که آمریکا در طول ۵۱ سال، ۳۸ میلیون نفر را کشته و خاورمیانه را به شدت ویران کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آقای ترامپ، شهادت امام خامنه‌ای تاوان سنگینی برایتان دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
امروز ریختن خون ترامپ و صهیونیست‌ها حرف روز امام زمان(عج) است
امروز ریختن خون ترامپ و صهیونیست‌ها حرف روز امام زمان(عج) است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها جنایتکار و صهیونیست‌ها جنایتکار هنوز نفهمیده‌اند که چه جرم بزرگی مرتکب شده‌اند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَی الظَّالِمِینَ

دولت جنایتکار آمریکا ورژیم صهیونیستی با نقض قوانین بین المللی و زیر پا گذاشتن اخلاق انسانی به جمهوری اسلامی ایران حمله و مجاهد نستوه ولی امر مسلمین و پیشوای صالحان رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای و تعدادی از فرماندهان برجسته و مردم مظلوم ایران اسلامی را به شهادت رساندند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
دشمنان حتی داخل خانه های خود امنیت نخواهند داشت
دشمن باید بداند روزهای خوش آنها به پایان رسیده و دیگر هیچ جای دنیا و حتی داخل خانه های خود امنیت نخواهند داشت.
دشمن باید بداند روزهای خوش آنها به پایان رسیده و دیگر هیچ جای دنیا و حتی داخل خانه های خود امنیت نخواهند داشت. به امت اسلامی و آزادیخواهان جهان اعلام می کنیم تا نابودی استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل دست از مبارزه نخواهیم کشید و انتقام مظلومین عالم و شهدای بزرگ را از ظالمان و مستکبران خواهیم گرفت. باذن الله.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار بداند روزهای خوش آنها به پایان رسیده است.
نتانیاهو جنایتکار بداند روزهای خوش آنها به پایان رسیده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ما هیچ گونه مذاکره‌ای با ترامپ جنایتکار نخواهیم داشت چون به خاطر دو بار در میز مذاکره به کشور ما تجاوز و حمله کرده است و مردم ایران را ترور و بمباران و قتل عام کرده است و هم تآسیسات صلح آمیز هسته ای ایران حمله کرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره و گفت وگو جدیدی نمی‌خواهیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ایران دیگر با جنایتکاران گفت‌وگو نمی کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ترور رهبر ایران یک قتل وحشیانه بود انتقام خون رهبر انقلاب را از دشمنان زبون صهیونی و آمریکایی خواهیم گرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ما دیگر نمی‌گذاریم حتی یک سربازی آمریکایی در منطقه باشد و باید انتقام می گیریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار بداند که این بار دیگر پایان جنگ به عهده او نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
حمله به پایگاه های آمریکا حق مشروع ایران است
حمله به پایگاه های آمریکا در منطقه، حق مشروع ایران در دفاع از خود است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ در اقدامی تجاوزکارانه، غیرقانونی و خلاف منشور ملل متحد به ایران حمله کردند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
صهیونیست ها جنایتکار 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکایی ها جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست اقدامات تروریستی می زنند.
عراقچی برکنار کیند چون به خاطر که از سال 1392 تاکنون در مذاکره، منطقه و جهان به ایران خیانت کرده است.
ما مذاکره نیازی نداریم و ما به خاطر تجاوز، حمله و جنایت های آمریکا و اسرائیل 100 درصد فقط بمب اتمی نیاز داریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ایرانی‌ها خواهان نابودی به طور کامل اسراییل هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ایران هرگز از خون رهبر قهرمانش نخواهد گذشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ولی اما ما گزینه دیپلماتیک را در قبال آمریکا ترجیح نمی‌دهیم آمریکا جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1392 تاکنون هم نبوده است.
مذاکره جدیدی نمی‌خواهیم
توافق جدیدی نمی‌خواهیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ما مذاکره، گفت وگو، توافق، آمریکا و ترامپ را قبول نداریم
ایران باید انتقام خون شهدا را از آمریکا و مزدورانشان بگیرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا نمی‌تواند ایران را شکست دهد چون به خاطر که ما در جنگ تحمیلی هشت ساله بیش از 80 کشور مبارزه و جنگ کرده ایم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
چرا ایران نیازی به بمب اتمی ندارد؟ و این در حالی است که از سال 1359 تاکنون دنیا با ایران دشمن بوده است، آمریکا، اروپا، اسرائیل، هر سه هم روز ایران را تهدید می کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مک‌گرگور: درگیری با ایران دستاوردی نخواهد داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اعتراف نشریه آمریکایی: ترامپ بزرگ‌ترین تهدید امنیت ملی آمریکاست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا علیه حزب‌الله لبنان تحریم های جدیدی اعمال کرد و این در حالی است که جنایتکار شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری وغیر انسانی صهیونیست ها در لبنان، سوریه، غزه، فلسطین، یمن، ایران و منطقه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
موشک‌های ایران، رژیم صهیونی را سر جایش نشاند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ادامه مذاکره ایران با آمریکا توهین، بی احترامی و خیانت به ملت ایران است و هم خیانت به خون شهدا محسوب می شود آمریکا جنایتکار دشمن درجه یک ملت ایران است و هم از سال 1332 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند. مذاکرات مسقط منجر به افزایش تحریم‌ها علیه ایران شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان/ تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله لبنان / شمار شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۳۲ نفر افزایش یافت سئوال اینجاست که پس مدعیان دروغین حقوق بشر کجا هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
تهدیدات ترامپ علیه ایران نقض آشکار قوانین بین‌المللی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که داعش تحت حمایت دولت وحشی آمریکا جنایتکار و هم ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در سوریه، عراق، منطقه خاورمیانه و جهان فعالیت می کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
لشگرکشی ترامپ به سمت ایران برای نیروهای تروریستی آمریکایی در منطقه خلیج فارس، منطقه خاورمیانه و غرب آسیا گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
که ایران اگر قصد دارد با آمریکا گفت‌و‌گو کند و باز هم غلط و اشتباه است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ما هنوز هم ترامپ جنایتکار را به رسمیت نمی شناسیم
عملکرد عراقچی و... هم در مذاکره به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
تظاهرکنندگان آمریکایی خواستار استیضاح ترامپ شدند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
درپاسخ به دولت دونالد ترامپ وحشی آمریکا جنایتکار سگ دست نشانده رژیم کودک کش صهیونیستی
و این در حالی است برای همه مردم دنیا ثابت شده است که نیروهای تروریستی آمریکایی به خاطر غارت نفت وارد ونزوئلا شده اند، نه به خاطر مبارزه با قاچاق مواد مخدر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
دولت وحشی آمریکا جنایتکار به صورت آشکار ناقض قوانین بین المللی است.
ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به صورت آشکار ناقض قوانین بین المللی است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
کامالا هریس: اقدامات ترامپ در حمله به ونزوئلا هیچ مبنای قانونی ندارد
دولت ترامپ برای پایان دادن به مداخله در ونزوئلا یا بازگرداندن نیروها، هیچ طرح مشخصی ارائه نکرده و این مساله می‌تواند آمریکا را درگیر بحرانی طولانی و پرهزینه کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
اقدام غیرقانونی دولت وحشی آمریکا جنایتکار در ونزوئلا؛ اجرای قانون جنگل بود.
اقدام غیرقانونی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در ونزوئلا؛ اجرای قانون جنگل بود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار عامل اصلی ناآرامی در شهر های آمریکا هم بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
جنگ افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن، لبنان، اوکراین و... ثابت کرده است و نشان داده است که دیگر سازمان ملل وجود ندارد.
جنگ افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن، لبنان، اوکراین و... ثابت کرده است و نشان داده است که دیگر شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار از سال 2016 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است. ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه جنایت می کنند، آدم می کشند، بمباران می کنند، تجاوز می کنند، حمله می کنند، قتل‌عام می‌کنند و دست به اقدامات تروریستی می زنند چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بعد از غارت نفت و معادن افغانستان و عراق و سوریه و لیبی حالا نوبت به ونزوئلا رسید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مردم ایران همچنان گزینه نظامی را برای نابودی همه پایگاه های آمریکا در منطقه روی میز دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا ثابت کرده قابل اعتماد نیست.
ترامپ ثابت کرده قابل اعتماد نیست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
هر کس به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعتماد کرد، ضربه خورد.
هر کس به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد.
هر کس به اروپا اعتماد کرد، ضربه خورد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مثل بیش از 15 سال مذاکره وتحریم آتش بس نقض شد باز پایبند مذاکره هستید به چه قیمتی
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
احیای کریدور شمال- جنوب و استفاده از ظرفیت خفته بنادر دریای خزر، نویدبخش آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور است. هم اکنون بندر انزلی، کاسپین، آستارا و امیرآباد می‌توانند به طور همزمان ۴۰ فروند کشتی را تخلیه و بارگیری کنند. این یعنی ایران از یک مزیت استراتژیک بی‌نظیر برخوردار است که می‌تواند وابستگی به تنگه هرمز را به حداقل برساند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
توان بازدارندگی‌ ایران و نقش‌آفرینی گسترده آن صرفاً حاصل قدرت نظامی نیست. بلکه نتیجه پیوند میان رهبری حکیمانه، انسجام ملی و حضور فعال مردم در صحنه است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ادعای اختلاف ميان ترامپ و نتانياهو بر سر ایران در رسانه‌ها، يک عمليات فريب و دروغ است. این ادعا بارها تکرار شده اما در نهایت واشنگتن و تل‌آویو در عمل، سیاست‌های هماهنگی را با هم پیش می‌برند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکایی‌ها بدانند سلاح‌های پیشرفته‌ای در داخل کشور تولید شده که هنوز در میدان نبرد استفاده نشده و در صورت تجاوز مجدد آمریکا، ایران از این تسلیحات جدید استفاده خواهد کرد. چرا که این بار، قصد نداریم با خویشتنداری عمل کنیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سازمان‌های تروریستی و جاسوسی سیا و موساد اکنون که بازی را در میدان نبرد باخته‌اند و حضور مستمر مردم در کف خیابان، جایی برای تنفس مسموم آنها باقی نگذاشته درصددند که با بهره‌گیری از مهره‌های خود به ایجاد اختلاف در میادین دامن بزنند. متولیان امر مراقبت بیشتری نمایند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
یکی از تاکتیک‌های عملیات روانی ترامپ در کنترل قیمت‌های جهانی نفت، اظهارات امیدبخش آخر هفته‌اش قبل از بسته شدن بازارها است. با این اقدام دو روز وقت اضافی در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد که هر اقدام تنش‌زایی را مرتکب شود بدون این که تأثیر فوری بر بازارهای اقتصادی داشته باشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا نه فقط یک اقدام غیرقانونی، بلکه جنایت جنگی و نوعی دزدی دریایی است و باید شاخ او را شکست!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی در جنگ رمضان، گسترش حاکمیت بر تنگه هرمز است و آمریکایی‌ها هم باید بپذیرند که بعد از 40 روز جنگ شکست مفتضحانه‌ای خوردند!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سئوال بنده این است که پس چرا خسارت حمله آمریکا جنایتکار به تأسیسات صلح آمیزهسته ای ایران در مجامع بین‌المللی پیگیری نمی‌شود و پیگیری نشده است چرا؟
سئوال بنده این است که پس چرا خسارت حمله اسرائیل جنایتکار به تأسیسات صلح آمیزهسته ای ایران در مجامع بین‌المللی پیگیری نمی‌شود و پیگیری نشده است چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
سئوال بنده این است که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در کویت و سایر کشورهای عربی چه غلطی می کنند؟

عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه، حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی است. زمان قطع کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل فرا رسیده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
صهیونیست ها جنایتکار و هم تروریست های تحت حمایت آمریکا و متحدانش از سال 2011 تاکنون 100 درصد فقط با کمک، حمایت و پشتیبانی آمریکایی ها جنایتکار و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی ناتوان و عاجز در سوریه، لبنان و منطقه جنایت می کنند، آدم می کشند و هم دست اقدامات تروریستی می زنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا مورد اعتماد ما نیست و از سال 1332 تاکنون هم نبوده است و هم آمریکا دشمن درجه یک ملت ایران بوده است.
و ما از سال 1397 تاکنون ترامپ را هم به رسمیت نمی شناسیم
ترامپ جنایتکار جنگی است و هم تروریسم بین المللی بوده است.
ترامپ در فروردگاه بین المللی بغداد و هم در جنگ 12 روزه و جنگ 50 روزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در دادگاه ایران محاکمه و مجازات شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
وقتی که دولت وحشی آمریکا جنایتکار در رسانه های رسما اعلام میکند که تحریم ها را بر نخواهد داشت و سئوال بنده این است که مذاکره عراقچی و... با مسئولین بی ادب آمریکا جنایتکار در اسلام آباد پاکستان، عمان و قطر بابت چیست؟
سئوال بنده این است که پس ایران در مذاکره به دنبال چه است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
وقتی که دولت وحشی آمریکا جنایتکار در رسانه های رسما اعلام میکند که تحریم ها را بر نخواهد داشت و سئوال بنده این است که مذاکره عراقچی و... با مسئولین بی ادب آمریکا جنایتکار در اسلام آباد پاکستان، عمان و قطر بابت چیست؟
سئوال بنده این است که پس ایران در مذاکره به دنبال چه است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
و این در حالی است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار، هنوز هم حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به تأسیسات صلح آمیز هسته ای ایران و شهرهای ایران را محکوم نکرده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار در مورد سلاح هسته ای متهم است، نه مدعی چون به خاطر که در مورد سلاح هسته ای آمریکا، کشورهای اروپایی، اسرائیل و... هیچ کاری و اقدامی و اعتراضی نکرده است و نمی کند و تاکنون سکوت اختیار کرده است.

همکاری ایران با آژانس خیانت به مردم و کشور است آژانس، آمریکا، اروپا و اسرائیل برای ما یکی هستند.
Germany
ناشناس
۲۳:۱۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
شماها با این مذاکرات تمام ارضی ایران را به خطر می اندازید .
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است و باید در ایران هم محاکمه و مجازات شود.
و ما دیگر مذاکره ایران و آمریکا را قبول نداریم
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
سخنگو تا بحال از طریق گفتگو به جایی رسید !!؟؟
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
تو این مدت چی نصیب ما شد با مذاکرات جز اینکه موضع ضعف بود فقط باید دست متجاوز قطع شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
و شماها مسئول گرانیهای کمر شکن اخیر
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
رحمان
۱۴:۱۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
سوریه باید وارد بازی بشه
ارتشی‌های فراری به فرمان بشار اسد
این کمک بزرگی برای روسیه و ایران خواهد بود
۶
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
آقای بقایی جان مادرت دست از اسرار به مذاکره بردارید آمریکا هیچ زمانی با ما خوب نخواهد شد و بر سر عهد خود باقی نخواهد ماند
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
تو را بخدا مذاکره را رها کنید. کی اینها قابل اعتماد بوده اند که هنوز بدنبال مذاکره اید؟
۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
واقعا باید سوال شود چرا این همه سال مذاکره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
وقتی به بیانات رهبر شهید گوش نمیدید و فقط دنبال مذاکره با آمریکا هستید ، حتما بازیچه دست ترامپ قرار میگیرید
۵
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
به داد لبنان برسید
۱۳
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
به داد ایران برسید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
مدت ۲۲ سال مذاکره به‌ سرانجام نرسید حالا عجله دارید
۰
۲۲
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