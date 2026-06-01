سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه از اجرای ۳۰ مورد قلع و قمع ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و اجرای حکم تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری در اراضی کشاورزی سوادکوه، حکم قضایی قلع و قمع ساخت‌ و ساز‌های غیرمجاز در شهرستان سوادکوه اجرا شد.

او افزود: به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، این اقدام شامل قلع و قمع ۳۰مورد قطعه‌بندی‌ها، ودیوارکشی‌ها به‌صورت غیرقانونی در سطح ۹هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی روستای پالند بوده است.

پورمند گفت:این اقدام با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه در روز یکشنبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ انجام شد.

او اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی به عنوان سرمایه‌ای ملی، افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه با قاطعیت با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: قلع و قمع ، اراضی کشاورزی
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