باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و اجرای حکم تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری در اراضی کشاورزی سوادکوه، حکم قضایی قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان سوادکوه اجرا شد.
او افزود: به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، این اقدام شامل قلع و قمع ۳۰مورد قطعهبندیها، ودیوارکشیها بهصورت غیرقانونی در سطح ۹هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی روستای پالند بوده است.
پورمند گفت:این اقدام با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه در روز یکشنبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ انجام شد.
او اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی به عنوان سرمایهای ملی، افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه با قاطعیت با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی برخورد خواهد کرد.