نخست‌وزیر رژيم صهيونيستى دستور حمله به ضاحیه بیروت را علیرغم آتش‌بس لبنان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژيم صهيونيستى روز دوشنبه به ارتش دستور داد تا در منطقه ضاحیه بیروت حملاتی انجام دهد و ادعا کرد که این حملات در پاسخ به «نقض مکرر» آتش‌بس جاری در لبنان توسط حزب‌الله بوده است.

نتانیاهو ادعا کرد که او و يسرائيل کاتس، وزير جنگ اسرائيل به ارتش دستور داده‌اند تا به آنچه «اهداف تروریستی» خوانده در این منطقه حمله کنند.

این دستور علیرغم آتش‌بس با میانجیگری آمریکا که از ۱۷ آوریل به اجرا درآمد و بعداً تا اوایل ژوئیه تمدید شد، صادر شده است.

به گفته وزارت بهداشت لبنان، حملات اسرائیل از ۲ مارس تاکنون بیش از ۳۴۰۰ شهيد در سراسر کشور برجای گذاشته است.

منبع: آناتولى

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، حمله به لبنان
خبرهای مرتبط
آکسیوس: آمریکا طرح آتش‌بس جدیدی را به اسرائیل و لبنان پیشنهاد داده است
حمله پهپادی حزب‌الله به پایگاه نظامی اسرائیل با ۶ زخمی
توطئه جدید آمریکا برای بستن دست‌وپای حزب‌الله
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمله پهپادی در دریای آزوف به دو کشتی باری؛ ۵ ملوان آذربایجان کشته شدند
حمله اسرائیل به لبنان، دیپلماسی ایران و آمریکا را تعلیق کرد؛ میدان بر مذاکره پیروز شد
اعزام یگان‌های نخبه اسرائیل به آذربایجان
باکو ادعای استقرار نیرو‌های رژیم صهیونیستی برای عملیات علیه ایران را رد کرد
ادعای اسرائیل در خصوص ترور رئیس یگان مهندسی حزب‌الله
مخالفت نبیه بری با توافق آتش‌بس لبنان؛ این توافقنامه یک تله است
لاوروف: آمریکا با جنگ علیه ایران در مخمصه گیر کرده است
ترکیه از پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کرد و بر دیپلماسی پایدار تأکید کرد
حمله پترو به ترامپ: متحدان تو قاچاقچیان مخدر هستند
کرملین: زلنسکی در صورت تمایل می‌تواند هر زمان به مسکو بیاید
آخرین اخبار
حماس: سلاح‌های خود را تحویل نخواهیم داد
باکو ادعای استقرار نیرو‌های رژیم صهیونیستی برای عملیات علیه ایران را رد کرد
بیش از ۶۰ هزار فلسطینی نماز جمعه را در مسجدالاقصی اقامه کردند
ایرلند دو وزیر رژیم صهیونیستی را از ورود به خاک خود منع کرد
آلمان به شهروندانش درباره سفر به بحرین و کویت هشدار داد
مخالفت نبیه بری با توافق آتش‌بس لبنان؛ این توافقنامه یک تله است
حمله پترو به ترامپ: متحدان تو قاچاقچیان مخدر هستند
کوبا: آمادگی برای گفت‌و‌گو با واشنگتن به معنای تغییر سیاست نیست
حمله پهپادی در دریای آزوف به دو کشتی باری؛ ۵ ملوان آذربایجان کشته شدند
گزارش سازمان ملل: بحران خاورمیانه میلیون‌ها نفر را به سمت گرسنگی حاد سوق می‌دهد
آمریکا تحویل موشک‌های تاماهاوک به آلمان را به تعویق انداخت
ادعای اسرائیل در خصوص ترور رئیس یگان مهندسی حزب‌الله
لاوروف: آمریکا با جنگ علیه ایران در مخمصه گیر کرده است
انفجار پهپاد دریایی در بندر کونستانسای رومانی
ترکیه از پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا استقبال کرد و بر دیپلماسی پایدار تأکید کرد
اعزام یگان‌های نخبه اسرائیل به آذربایجان
گوترش: حملات به صلح‌بانان جنایت جنگی است
حمله اسرائیل به لبنان، دیپلماسی ایران و آمریکا را تعلیق کرد؛ میدان بر مذاکره پیروز شد
کرملین: زلنسکی در صورت تمایل می‌تواند هر زمان به مسکو بیاید
آمریکا رئیس‌جمهور کوبا و برخی افراد و نهاد‌های وابسته را تحریم کرد
مجلس نمایندگان آمریکا تحریم‌های روسیه و کمک به اوکراین را تصویب کرد
آتش بس و میانجیگری شکست خورده واشنگتن در خاورمیانه، بمب‌ها هنوز بر غزه و لبنان می‌بارند
سفر رئیس جمهور چین به کره شمالی
زلنسکی در نامه‌ای سرگشاده به پوتین پیشنهاد دیدار مستقیم داد
سازمان ملل: بحران انرژی کوبا، مراقبت‌های بهداشتی و کمک‌رسانی را مختل می‌کند
قاب‌هایی از آوارگی در لبنان؛ خانواده‌هایی که سرپناه خود را از دست دادند