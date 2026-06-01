باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژيم صهيونيستى روز دوشنبه به ارتش دستور داد تا در منطقه ضاحیه بیروت حملاتی انجام دهد و ادعا کرد که این حملات در پاسخ به «نقض مکرر» آتشبس جاری در لبنان توسط حزبالله بوده است.
نتانیاهو ادعا کرد که او و يسرائيل کاتس، وزير جنگ اسرائيل به ارتش دستور دادهاند تا به آنچه «اهداف تروریستی» خوانده در این منطقه حمله کنند.
این دستور علیرغم آتشبس با میانجیگری آمریکا که از ۱۷ آوریل به اجرا درآمد و بعداً تا اوایل ژوئیه تمدید شد، صادر شده است.
به گفته وزارت بهداشت لبنان، حملات اسرائیل از ۲ مارس تاکنون بیش از ۳۴۰۰ شهيد در سراسر کشور برجای گذاشته است.
منبع: آناتولى