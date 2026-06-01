نروژ با تکیه بر ستاره‌های جوان خود، به دنبال ساختن شگفتی در جام جهانی ۲۰۲۶ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدینروژ با لقب «وایکینگ‌ها» یکی از تیم‌های ریشه‌دار فوتبال شمال اروپا محسوب می‌شود؛ تیمی که اگرچه در سال‌های اخیر کمتر در تورنمنت‌های بزرگ حضور داشته، اما حالا با ظهور نسلی درخشان، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی خود جلب کرده است.

نروژ در گذشته بار‌ها نشان داده که توانایی رقابت با قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان را دارد. این تیم سابقه حضور در جام‌های جهانی ۱۹۳۸، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ را در کارنامه خود دارد و بهترین عملکردش در جام جهانی ۱۹۹۸ رقم خورد؛ جایی که موفق شد به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کند و در جمع ۱۶ تیم برتر جهان قرار بگیرد.

یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال نروژ در همان جام جهانی ۱۹۹۸ ثبت شد؛ زمانی که وایکینگ‌ها با نتیجه ۲ بر ۱ برزیل قدرتمند را شکست دادند و یکی از بزرگ‌ترین پیروزی‌های تاریخ خود را جشن گرفتند. این مسابقه هنوز هم به عنوان یکی از خاطره‌انگیزترین روز‌های فوتبال نروژ شناخته می‌شود.

در مقابل، شکست سنگین ۵ بر ۱ برابر هلند در همان جام جهانی، یکی از تلخ‌ترین نتایج تاریخ این تیم در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان به شمار می‌رود.

در طول تاریخ، بازیکنان بزرگی پیراهن نروژ را بر تن کرده‌اند. چهره‌هایی مانند اوله گونار سولشر، جان آرنه ریسه و توره آندره فلو از شناخته‌شده‌ترین ستاره‌های فوتبال این کشور هستند که نقش مهمی در محبوبیت و پیشرفت فوتبال نروژ داشته‌اند.

اما مهم‌ترین داستان نروژ در سال‌های اخیر، ظهور نسل جدیدی از ستاره‌هاست؛ نسلی که امید دارد فوتبال این کشور را دوباره به روز‌های درخشان گذشته بازگرداند. ارلینگ هالند، یکی از خطرناک‌ترین مهاجمان جهان، در کنار مارتین اودگارد، کاپیتان و مغز متفکر تیم، نماد نسل تازه فوتبال نروژ به شمار می‌روند. در کنار آنها، بازیکنانی مانند الکساندر سورلوث نیز از مهره‌های کلیدی این تیم هستند.

سبک بازی نروژ بر پایه نظم تاکتیکی، قدرت بدنی، فوتبال مستقیم و روحیه جنگندگی اسکاندیناوی شکل گرفته است. تیمی که معمولاً با انضباط بالا و استفاده از توان فیزیکی خود، حریفان را تحت فشار قرار می‌دهد.

وایکینگ‌ها در گروه I جام جهانی ۲۰۲۶ با فرانسه، سنگال و عراق همگروه شده‌اند. گروهی دشوار که می‌تواند محک جدی برای نسل جدید فوتبال نروژ باشد، اما هواداران این تیم امیدوارند ستاره‌های جوانشان بتوانند بار دیگر نام نروژ را در میان تیم‌های مطرح جهان قرار دهند.

پس از سال‌ها انتظار، حالا وایکینگ‌ها دوباره به صحنه بزرگ فوتبال جهان بازگشته‌اند؛ تیمی که می‌خواهد ثابت کند نسل هالند و اودگارد آماده نوشتن فصلی تازه در تاریخ فوتبال نروژ است.

برچسب ها: نروژ ، جام جهانی2026
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