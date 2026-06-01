معاون هماهنگی و ارزیابی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به تنوع روش‌های عقد قرارداد در خدمات رفت‌وروب، آخرین وضعیت طرح مخازن زیرزمینی زباله در پایتخت را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا کاظمیان با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های نوین جمع‌آوری پسماند، به اجرای موفقیت‌آمیز طرح «مخازن زیرزمینی» در مناطق ۷، ۱۷ و بخشی از منطقه ۱۲ اشاره کرد و افزود: این طرح با استقبال گسترده شهروندان مواجه شده و از نظر بهداشتی و ظاهری تحولی را در محلات ایجاد کرده است. در همین راستا، به صورت مکتوب به تمامی مناطق اعلام شده است تا محدوده‌هایی که از نظر فنی و شهری قابلیت نصب مخازن دفنی را دارند، به سازمان معرفی کنند تا پس از امکان‌سنجی کارشناسی و بررسی اعتبارات موجود، این طرح در سایر مناطق نیز به اجرا درآید.

وی با اشاره به تنوع روش‌های عقد قرارداد در خدمات رفت‌وروب، گفت: علاوه بر اجرای مناقصه‌های عمومی با پیمانکاران دارای رتبه‌بندی برنامه و بودجه، امکان استفاده از ظرفیت‌های شرکتی زیرمجموعه شهرداری جهت تأمین نیروی انسانی بومی و ماشین‌آلات، بدون طی تشریفات طولانی فراهم شده است.

وی گفت: اولویت سازمان مدیریت پسماند، ایجاد توازن بین کارآمدی، حفظ محیط زیست و حمایت از اشتغال داخلی است. از طریق استفاده از شرکت‌های شهرداری، ما نه تنها از تشریفات پیچیده اداری اجتناب کرده‌ایم، بلکه با تکیه بر نیروی بومی، کیفیت خدمات را ارتقا داده‌ایم. همزمان، توسعه مخازن زیرزمینی نیز به عنوان یک راهکار هوشمندانه، در دستور کار قرار گرفته تا با مشارکت مردمی و امکان‌سنجی‌های دقیق، مدیریت پسماند شهر تهران به شکلی مدرن‌تر انجام شود.

منبع: شهر

برچسب ها: مخازن زیرزمینی ، مخازن زباله ، شهرداری تهران
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