باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور در نشست خبری از آغاز ثبت‌نام و پذیرش سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و گفت: امسال سال تحصیلی با شعار «عهد علمی با امام شهید» آغاز می‌شود.

علیزاده افزود: پذیرش طلاب از امروز مصادف با میلاد امام هادی (ع) آغاز و تا نیمه تیرماه ادامه دارد. این ثبت‌نام در سه مقطع سطح دو (معادل کارشناسی)، سطح سه (معادل کارشناسی ارشد) و سطح چهار (معادل دکتری) انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سطح سه با ۱۹ رشته و در سطح چهار با ۸ رشته ثبت‌نام صورت می‌گیرد، اعلام کرد: در حال حاضر ۸۹ هزار فارغ‌التحصیل از حوزه‌های علمیه داریم که از این تعداد حدود ۶۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل سطح دو، حدود ۲۰ هزار نفر سطح سه و حدود ۵۰۰ نفر فارغ‌التحصیل سطح چهار هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: ما میراث‌دار یک تمدن بزرگ به بلندای تاریخ ایران هستیم و طی هزار و ۴۰۰ سال، نهاد تعلیم و تربیت رسمی شکل گرفته است. بسیاری از بزرگان رشته‌های الهیاتی در فلسفه، حکمت، فقه، اصول، اخلاق، حدیث، رجال و درایه در کارنامه ایرانیان ثبت شده است.

وی ادامه داد: دانش‌هایی که به دانش‌های فرهنگی یاد می‌شود با هویت ملی ما گره خورده است. ملتی که هویت نداشته باشد آسیب‌پذیر است. ما در ایران اسلامی جایگاه این نهاد را در حوزه‌های علمیه متجلی می‌بینیم.

علیزاده با اشاره به نابرابری جنسیتی در جهان گفت: طی سه دهه، سازوکار مترقی و قدرتمندی با قوانین روشن برای بانوان در زمینه دسترسی به آموزش عالی ایجاد شده است. اکنون در اقصی نقاط کشور مدرسه علمیه خواهران داریم.

وی افزود: جامعه ایران در حال گذار از سنت به مدرنیته است. برای عبور از چالش‌های این دوران، خانواده ایرانی نیازمند کمک است. در حوزه علمیه خواهران رشته‌هایی داریم که از خانواده‌های ایرانی حمایت می‌کند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به معضل «والدین آنالوگ – فرزندان دیجیتال» گفت: رشته‌های کاربردی برای پشتیبانی فکری والدین و مربیان راه‌اندازی کرده‌ایم تا بدانند چگونه فرزندان را از مشکلات مدرنیته عبور دهند.

وی از طراحی رشته‌ها و زیرساخت‌های پژوهشی و تربیت معلم خبر داد و گفت: نهاد علم باید در قبال «مام میهن» پاسخگو باشد. حوزه‌های علمیه در حال رصد چالش‌های جامعه ایران هستند.

علیزاده با اشاره به بحران اخلاق شهروندی در جوامع گفت: در خانواده، روابط عمودی و افقی بین والدین و فرزندان آزاردهنده است. یکی از اهداف ما تربیت مربیانی است که زیبایی‌های تمدن ایرانی اسلامی را آموزش دهند.

وی افزود: تربیت محقق در علوم اسلامی-انسانی جدید و علوم کاربردی از اهداف ماست. همچنین ترویج آموزه‌های دینی منجر به تربیت کنشگر و مبلغ دینی می‌شود. از مبلغان دانش‌آموزی تا مبلغان بین‌المللی را شامل می‌شود. کادرسازی برای حضور در عرصه‌های حکمرانی فرهنگی نیز از دیگر اهداف است.

علیزاده در خصوص فعالیت این نهاد در ایام جنگ گفت: از ساعات اولیه حمله دشمن، ستاد تبلیغات جنگ راه‌اندازی شد و ۳۸۰ موکب مستقل و ۶۰۰ موکب مشارکتی به تبلیغ فعال پرداختند.

وی از راه‌اندازی رشته‌های جدید شامل مدیریت آموزشی، مطالعات اسلامی زن و خانواده، اخلاق و تربیت اسلامی، مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی، تربیت دینی کودک و نوجوان، تبلیغ کودک و نوجوان، تبلیغ رسانه و فضای مجازی و خطابه و سخنوری خبر داد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران اضافه کرد: مرکز آموزش‌های غیرحضوری برای مقاطع سطح سه به بعد، اداره کل تدوین متون درسی و انتشارات هاجر فعال است. همچنین راه‌اندازی ۱۰ رسته تخصصی «کنشگر مجازی» پیش‌بینی شده و اداره کل تبلیغ رسانه‌ای و فضای مجازی نیز در حال راه‌اندازی است.