باشگاه خبرنگاران جوان ؛ میثم ایران‌نژاد - محسن قضاتلو، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند از نحوه مدیریت نخاله‌های ساختمانی ناشی از جنگ و حوادث در مناطق آسیب‌دیده خبر داد و اعلام کرد که این پسماندها در مرحله نخست در محل‌های مشخصی در همان مناطق دپو می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه جابه‌جایی این نخاله‌ها نیازمند هماهنگی‌های لازم با شهروندان و همچنین اخذ دستورات قضایی است، افزود: پس از طی این مراحل، نخاله‌ها به مرکز آبعلی منتقل می‌شوند.

به گفته این مقام مسئول، در مرکز آبعلی بخشی از مصالح قابل استفاده از جمله شن و ماسه از نخاله‌های ساختمانی تفکیک و استخراج می‌شود تا علاوه بر پاکسازی مناطق آسیب‌دیده، امکان استفاده مجدد از بخشی از این مصالح نیز فراهم شود.

او همچنین تأکید کرد که این شیوه پیش از این نیز پس از جنگ ۱۲ روزه تجربه شده بود و در شرایط فعلی، انتقال نخاله‌های ساختمانی ناشی از جنگ در انتظار انجام مراحل اداری و قانونی است.