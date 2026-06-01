عراق با تکیه بر تاریخ پرافتخار و نسل تازه خود، بار دیگر چشم به درخشش در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان دوخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- عراق با لقب «شیر‌های بین‌النهرین» یکی از احساسی‌ترین و پرطرفدارترین تیم‌های فوتبال آسیا محسوب می‌شود؛ تیمی که فوتبال برای آن فقط یک ورزش نیست، بلکه بخشی از هویت و غرور یک ملت است.

عراق در تاریخ فوتبال خود یک نقطه درخشان و فراموش‌نشدنی دارد؛ قهرمانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۷. تیمی که با وجود شرایط سخت، توانست با اتحاد، انگیزه و روحیه جنگندگی، بزرگ‌ترین افتخار تاریخ فوتبال این کشور را رقم بزند.

آن نسل طلایی با بازیکنانی مانند یونس محمود، نشأت اکرم و هوار ملا محمد در تاریخ فوتبال عراق جاودانه شد. به‌ویژه گل تاریخی یونس محمود در فینال، که یکی از مهم‌ترین لحظات فوتبال آسیا به شمار می‌رود و نام او را در تاریخ این رقابت‌ها ماندگار کرد.

سبک فوتبال عراق همواره با غیرت، جنگندگی، بازی فشرده و روحیه تیمی شناخته می‌شود؛ تیمی که حتی در سخت‌ترین شرایط نیز تسلیم نمی‌شود و با انرژی هواداران پرشور خود جان تازه‌ای می‌گیرد.

هواداران فوتبال در عراق از پرشورترین و احساسی‌ترین هواداران آسیا هستند؛ طرفدارانی که در هر مسابقه، تیم ملی را با تمام وجود حمایت می‌کنند و فوتبال را بخشی از زندگی روزمره خود می‌دانند.

در سناریوی این رقابت‌ها، عراق در گروه I در کنار فرانسه، سنگال و نروژ قرار گرفته است؛ گروهی بسیار سخت که چالشی بزرگ برای این تیم محسوب می‌شود، اما در عین حال فرصتی تاریخی برای نمایش توانایی‌های فوتبال عراق نیز به شمار می‌رود.

شیر‌های بین‌النهرین با امید، انگیزه و تکیه بر غیرت ملی خود وارد این رقابت‌ها می‌شوند؛ تیمی که می‌خواهد نشان دهد فوتبال عراق همیشه فراتر از انتظار‌ها بازی می‌کند و هیچ‌وقت نباید آن را دست‌کم گرفت.

برچسب ها: عراق ، جام جهانی2026
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