باشگاه خبرنگاران جوان - مشکل توزیع کود کشاورزی در مازندران که در روز‌های اخیر گلایه برخی کشاورزان را در پی داشته، موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیما با تیموری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بود.

تیموری رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این برنامه با اشاره به چالش‌های پیش آمده، گفت: مشکل توزیع کود سالانه در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد که زمان تعیین قیمت جدید توسط سازمان حمایت نهاده‌های کشور است، رخ می‌دهد. امسال نیز تا قبل از این تاریخ، ۳۲ هزار تن کود (حدود ۸۰ درصد نیاز شالیزارها) توزیع شده و خوشبختانه ۹۲ تا ۹۳ درصد شالیزار‌ها نشاکاری شده است.

او افزود: در حال حاضر ۴۵۰۰ تن کود اوره در استان موجود است که کفاف ۱۲ تا ۱۳ هزار هکتار از اراضی شالیزار را دارد و ۴۷۰۰ تن دیگر نیز در حال حمل به استان است. اما سامانه‌های توزیع در سطح ملی به دلیل عدم تامین منابع مالی توسط سازمان برنامه و بودجه، گشایش نیافته و امکان توزیع نهایی وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به پیگیری‌های انجام شده، گفت: تمامی رایزنی‌ها با استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، قائم مقام رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی انجام شده است. قول مساعد داده شده که مشکل تا پایان هفته جاری حل شود و توزیع نهایی کود در کمتر از ۴۸ ساعت انجام گیرد.

تیموری در پاسخ به گلایه کشاورزان از قیمت بالای کود در بازار آزاد (۵ میلیون تومان در مقابل ۷۱۵ هزار تومان دولتی)، افزود: کشاورزان عزیز نگران نباشند، کود موجود است و به محض تعیین قیمت و گشایش اعتبارات، توزیع را در سراسر استان انجام خواهیم داد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران