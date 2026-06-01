حزب‌الله در پاسخ به نقض مکرر توافق آتش‌بس از سوی تل‌آویو، برای نخستین بار دایره حملات موشکی و پهپادی خود را تا مسافت ۴۰ کیلومتری گسترش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جبهه لبنان طی ساعت‌های گذشته شاهد تشدید کم سابقه حملات رژیم تروریستی اسرائیل بوده است که با پاسخ حزب‌الله روبرو شده است. 

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که حزب‌الله حملات خود را به اهدافی در شمال رژیم تروریستی اسرائیل تا عکا و حیفا گسترش داده است. این رسانه‌ها اعلام کردند حزب‌الله برای نخستین بار پس از برقراری آتش‌بس، دایره آتش خود را تا مسافت ۴۰ کیلومتری توسعه داده است. در همین راستا، رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل نیز گزارش داد که حزب‌الله دامنه حملات و راکت‌باران خود را تا عکا و حیفا در شمال این رژیم گسترش داده است.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «آژیر‌های هشدار در منطقه عکا به صدا درآمده و جزئیات در دست بررسی است.» هم‌زمان، رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که صدای آژیر در عکا و منطقه «الکریوت» در استان حیفا در شمال این رژیم تروریستی شنیده شده است.

کمی بعد، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در بیانیه‌ای دیگر از فعال شدن آژیر‌های هشدار در کریات‌شمونه، کفار گلعادی، تل‌حای و متولا در شمال این رژیم، پس از شلیک راکت و پرواز یک پهپاد انتحاری از سوی لبنان خبر داد. رادیو ارتش پیش از این اشاره کرده بود که حزب‌الله چندین راکت از لبنان به سمت شهرک نهاریا و اطراف آن شلیک کرده است و مدعی شد که بیشتر آنها رهگیری شده و هیچ تلفاتی ثبت نشده است؛ این در حالی است که تل‌آویو سیاست بایکوت خبری و پنهان‌کاری را در قبال خسارت‌های خود اعمال می‌کند.

در همین رابطه، «کانال ۷» تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که هم‌زمان با تشدید حملات و به صدا درآمدن آژیر‌های خطر، سیستم بهداشت و درمان خود را برای تداوم نبرد‌ها آماده می‌کند. این کانال توضیح داد که بیمارستان‌های منطقه شمال رسما فعالیت‌های پزشکی خود را به مناطق امن و پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل کرده‌اند.

پهپاد‌های حزب‌الله که در پاسخ به نقض توافق آتش‌بس از سوی تل‌آویو به کار گرفته می‌شوند، به مایه نگرانی رژیم تروریستی اسرائیل تبدیل شده‌اند؛ به طوری که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی، آنها را یک «تهدید اصلی» خوانده و از ارتش خواسته است راه حلی برای آن پیدا کند، اما این خطر همچنان ادامه دارد.

منبع: رای الیوم

برچسب ها: حزب الله لبنان ، جنوب لبنان ، شمال اسرائیل
خبرهای مرتبط
واهمه اسرائیل از سلاح جدید حزب‌الله به روایت بی‌بی‌سی فارسی
توطئه جدید آمریکا برای بستن دست‌وپای حزب‌الله
حمله پهپادی حزب‌الله به پایگاه نظامی اسرائیل با ۶ زخمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
آخرین اخبار
ترامپ در اجلاس ناتو در آنکارا شرکت می‌کند
دور جدید مذاکرات آتش‌بس لبنان در واشنگتن
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
عراق دستور ازسرگیری فعالیت شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان را صادر کرد
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
شمار شهدای لبنانی از ۳۵۰۰ نفر گذشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
شهادت دو امدادگر در جنوب لبنان
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
فرار بزرگ از سرزمین‌های اشغالی
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
تجلیل نماینده آیت‌الله سیستانی از حماسه ملت ایران در جنگ اخیر
سازمان ملل اقدامات ضدکوبایی آمریکا را محکوم کرد
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
همسایگان اروپایی علیه زلنسکی هم‌پیمان شدند
هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای آمریکا
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
آمریکا طرح کاهش تنش مرحله‌ای ۶۰ روزه برای لبنان را پیشنهاد کرد
روسیه خواستار توضیح فرانسه درباره توقیف کشتی این کشور شد