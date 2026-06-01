باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جبهه لبنان طی ساعت‌های گذشته شاهد تشدید کم سابقه حملات رژیم تروریستی اسرائیل بوده است که با پاسخ حزب‌الله روبرو شده است.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که حزب‌الله حملات خود را به اهدافی در شمال رژیم تروریستی اسرائیل تا عکا و حیفا گسترش داده است. این رسانه‌ها اعلام کردند حزب‌الله برای نخستین بار پس از برقراری آتش‌بس، دایره آتش خود را تا مسافت ۴۰ کیلومتری توسعه داده است. در همین راستا، رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل نیز گزارش داد که حزب‌الله دامنه حملات و راکت‌باران خود را تا عکا و حیفا در شمال این رژیم گسترش داده است.

ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «آژیر‌های هشدار در منطقه عکا به صدا درآمده و جزئیات در دست بررسی است.» هم‌زمان، رادیو ارتش رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که صدای آژیر در عکا و منطقه «الکریوت» در استان حیفا در شمال این رژیم تروریستی شنیده شده است.

کمی بعد، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در بیانیه‌ای دیگر از فعال شدن آژیر‌های هشدار در کریات‌شمونه، کفار گلعادی، تل‌حای و متولا در شمال این رژیم، پس از شلیک راکت و پرواز یک پهپاد انتحاری از سوی لبنان خبر داد. رادیو ارتش پیش از این اشاره کرده بود که حزب‌الله چندین راکت از لبنان به سمت شهرک نهاریا و اطراف آن شلیک کرده است و مدعی شد که بیشتر آنها رهگیری شده و هیچ تلفاتی ثبت نشده است؛ این در حالی است که تل‌آویو سیاست بایکوت خبری و پنهان‌کاری را در قبال خسارت‌های خود اعمال می‌کند.

در همین رابطه، «کانال ۷» تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که هم‌زمان با تشدید حملات و به صدا درآمدن آژیر‌های خطر، سیستم بهداشت و درمان خود را برای تداوم نبرد‌ها آماده می‌کند. این کانال توضیح داد که بیمارستان‌های منطقه شمال رسما فعالیت‌های پزشکی خود را به مناطق امن و پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل کرده‌اند.

پهپاد‌های حزب‌الله که در پاسخ به نقض توافق آتش‌بس از سوی تل‌آویو به کار گرفته می‌شوند، به مایه نگرانی رژیم تروریستی اسرائیل تبدیل شده‌اند؛ به طوری که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم تروریستی، آنها را یک «تهدید اصلی» خوانده و از ارتش خواسته است راه حلی برای آن پیدا کند، اما این خطر همچنان ادامه دارد.

منبع: رای الیوم