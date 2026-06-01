شهروندخبرنگار ما تصاویری از حال و هوای مردم انقلابی شهرستان صالح آباد استان همدان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نود و دومین تجمع خودجوش مردمی با عنوان «میثاق با رهبر شهید، بیعت با رهبر معظم»، همزمان با میلاد خجسته حضرت امام هادی (ع) و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین اباذر طالبی و مولودی خوانی در مزار مطهر شهدای شهر صالح‌آباد استان همدان برگزار شد؛ مراسمی که در پایان با تجلیل از همنامانِ امامِ هدایت، حال‌وهوایی متفاوت یافت.  در حرکتی نمادین و به‌ پاس بزرگداشت نام و یاد دهمین اختر تابناک آسمان امامت، حضرت امام هادی (ع)، از میان شرکت‌کنندگان حاضر، به دو تن از عزیزانی که به نام مبارک «هادی» مزین بودند، هدایایی به رسم یادبود اهدا شد. این مراسم با حضور پرشورِ اقشار مختلف مردم، همراه با مولودی خوانی جلوه‌ای تماشایی از پیوندِ میانِ شور دینی و شعورِ انقلابی را در گلزارِ شهدای صالح‌آباد به تصویر کشید.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

شور انقلابی مردم صالح آباد در تجمع اقتدار و مقاومت

شور انقلابی مردم صالح آباد در تجمع اقتدار و مقاومت

شور انقلابی مردم صالح آباد در تجمع اقتدار و مقاومت

شور انقلابی مردم صالح آباد در تجمع اقتدار و مقاومت

شور انقلابی مردم صالح آباد در تجمع اقتدار و مقاومت

شور انقلابی مردم صالح آباد در تجمع اقتدار و مقاومت

شور انقلابی مردم صالح آباد در تجمع اقتدار و مقاومت

شور انقلابی مردم صالح آباد در تجمع اقتدار و مقاومت

شور انقلابی مردم صالح آباد در تجمع اقتدار و مقاومت

شور انقلابی مردم صالح آباد در تجمع اقتدار و مقاومت

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برچسب ها: تجمع ها ، شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ایران
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