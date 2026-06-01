باشگاه خبرنگاران جوان - نود و دومین تجمع خودجوش مردمی با عنوان «میثاق با رهبر شهید، بیعت با رهبر معظم»، همزمان با میلاد خجسته حضرت امام هادی (ع) و با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین اباذر طالبی و مولودی خوانی در مزار مطهر شهدای شهر صالح‌آباد استان همدان برگزار شد؛ مراسمی که در پایان با تجلیل از همنامانِ امامِ هدایت، حال‌وهوایی متفاوت یافت. در حرکتی نمادین و به‌ پاس بزرگداشت نام و یاد دهمین اختر تابناک آسمان امامت، حضرت امام هادی (ع)، از میان شرکت‌کنندگان حاضر، به دو تن از عزیزانی که به نام مبارک «هادی» مزین بودند، هدایایی به رسم یادبود اهدا شد. این مراسم با حضور پرشورِ اقشار مختلف مردم، همراه با مولودی خوانی جلوه‌ای تماشایی از پیوندِ میانِ شور دینی و شعورِ انقلابی را در گلزارِ شهدای صالح‌آباد به تصویر کشید.

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منبع: حسن میرزایی - همدان

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