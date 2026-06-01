نخست وزیر ارمنستان گفت که ایروان قادر به توسعه روابط جدید با مسکو خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان گفت که ایروان با توجه به واقعیت‌های جدید، قادر به توسعه روابط جدید با مسکو خواهد بود.

پاشینیان در یک پخش زنده در رسانه‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: "روابط ما با روسیه در حال تغییر شکل است. من این مرحله از تحول را مثبت می‌بینم، زیرا ما در حال ایجاد یک رابطه جدید با روسیه در شرایط جدید هستیم و مطمئن هستم که موفق خواهیم شد، به ویژه به این دلیل که ما روابط باز و صادقانه‌ای را با روسیه بدون هیچ جنبه پنهانی حفظ می‌کنیم. "

در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از سفر به قزاقستان در ۲۹ مه، از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پرسیده شد که تا چه مدت می‌توان سعی کرد که هر دو طرف را داشته باشیم، زیرا اجلاس اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) به میزبانی آستانه توجه زیادی به وضعیت پیرامون ارمنستان کرده بود. رئيس جمهور روسیه این سوال را به سمت ایروان هدایت کرد. ارمنستان اعلام کرده است که قصد دارد سیاستی را برای ادغام در اتحادیه اروپا دنبال کند که با عضویت در EAEU سازگار نیست. با این حال، رهبری ارمنستان در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا ندارد.

منبع: تاس

برچسب ها: نیکول پاشینیان ، ارمنستان
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