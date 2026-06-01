باشگاه خبرنگاران جوان - استان فارس با برخورداری از روزهای آفتابی فراوان در طول سال، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه انرژی خورشیدی محسوب میشود.
تابش مناسب خورشید در اکثر مناطق استان و بهرهمندی استان فارس از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، سبب شده است تا این استان از ظرفیت بالایی برای احداث مزارع و نیروگاههای خورشیدی برخوردار باشد.
تقویت امنیت انرژی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی، منبع انرژی پاک، دسترسی آسان، عدم ایجاد آلودگی صوتی و حمایت از سوی دولت از جمله مزیتهای احداث سامانههای خورشیدی به شمار میروند.
از سوی دیگر با احداث نیروگاههای خورشیدی ضمن کمک به تأمین انرژی پایدار، گامی عملی برای کاهش ناترازی انرژی و افزایش استفاده از منابع پاک و تجدیدپذیر برداشته میشود که این اقدامات بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را هم به دنبال دارد.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از احداث ۵۳ نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک در سطح شهرستانهای حوزه فعالیت این شرکت درسطح استان، از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای شروع طرح احداث نیروگاههای خورشیدی انشعابی در سال ۱۳۹۴ تاکنون، تعداد ۳۳۲۵ نیروگاه مقیاس کوچک به شبکه توزیع نیروی برق استان فارس متصل شده که با اتصال این تعداد نیروگاه به شبکه، مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در بخش توزیع استان به ۲۱ مگاوات رسیده است.
مهدی زارع خفری، با بیان اینکه سرمایهگذاری در بخش انرژی خورشیدی به ویژه در مقیاسهای خانگی، کشاورزی و صنعتی، به دلیل وجود قراردادهای خرید تضمینی برق، به عنوان یک گزینه امن و درآمدزا برای سرمایهگذاران معرفی شده، یادآور شد: در سال گذشته خانوارهای دارای نیروگاههای خورشیدی در استان فارس با تولید ۲۸ هزار مگاوات ساعت برق خورشیدی حدود ۱۴۵۱ میلیارد ریال درآمد کسب کردند.
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه به سامانه مهرسان نیز اشاره کرد و گفت: سامانه ملی خرید تضمینی برق از نیروگاه خورشیدی؛ «مهرسان»، با هدف تسهیل فرآیند راهاندازی و بهره برداری از نیروگاههای خورشیدی کوچک، در دسترس مشترکان قرار دارد که خانوارها میتوانند بدون مراجعه به ادارات برق و از طریق دفاتر پیشخوان و یا به طور شخصی در سامانه مهرسان ثبت نام کرده و پس از بررسی شرایط اتصال به شبکه، توسط همکاران مدیریتهای توزیع نیروی برق شهرستان، ضمن برخورداری از تسهیلات، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد کرده و از خدمات پیمانکاران مورد تأیید ساتبا برای نصب تجهیزات بهرهمند شوند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در صورتی که این دسته از مشترکان از اینورترهای هیبریدی استفاده نمایند، در ساعات روز و در هنگام بروز قطعی برق، برق آنها پایدار بوده و با محدودیت ناشی از قطعی برق مواجه نخواهند شد.
زارع خفری در خاتمه تصریح کرد: توجه به انرژیهای تجدید پذیر نه تنها برای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگیها بلکه برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و همچنین پدافندغیرعامل در شرایط بحران حائز اهمیت است؛ از این رو برنامهریزیها بهگونهای درحال انجام است که بتوان سهم انرژی خورشیدی در سبد تأمین برق استان را بهصورت پایدار افزایش دهیم.
منبع: شرکت توزیع برق فارس