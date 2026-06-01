شهردار منطقه ۱۰ از آغاز عملیات اجرایی احداث میدان سه‌راه آذری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه ۱۰، از آغاز عملیات تخریب و ساماندهی سه‌راه آذری به منظور احداث میدان شهری جدید خبر داد و اظهار کرد: این محدوده به عنوان یکی از گره‌های مهم ارتباطی غرب تهران و نقطه اتصال مناطق ۱۰، ۹ و ۱۷، روزانه پذیرای حجم بالایی از تردد‌های شهری است.

وی افزود: سه‌راه آذری با وجود موقعیت راهبردی خود، از ساختار کالبدی منسجم و عناصر هویت‌بخش متناسب با جایگاه شهری برخوردار نبود که این موضوع علاوه بر ایجاد ناهماهنگی در منظر شهری، بر کیفیت تردد و ایمنی این محدوده نیز تأثیرگذار بود.

اخ‌الصنایع با اشاره به نقش این پروژه در بهبود شرایط ترافیکی گفت: احداث میدان جدید ضمن روان‌سازی جریان عبور و مرور و افزایش ایمنی کاربران معابر، در کاهش نقاط حادثه‌خیز و ساماندهی حرکتی وسایل نقلیه و عابران پیاده نیز مؤثر خواهد بود.

شهردار منطقه ۱۰ خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه، سه‌راه آذری به یکی از فضا‌های شاخص شهری تبدیل شده و با استقرار المان‌های مناسب، از هویت بصری و سیمای شهری متناسب با جایگاه خود برخوردار خواهد شد.

وی همچنین درباره نام‌گذاری این میدان گفت: با توجه به هویت معنوی منطقه ۱۰ و مزین بودن این منطقه به نام مبارک امام هادی (ع)، موضوع نام‌گذاری میدان در دست بررسی است و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: ترافیک ، شهرداری
خبرهای مرتبط
تعمیر ۹۲ درصد از واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ در منطقه یک تهران طی ۹۰ روز
طرح مخازن زیرزمینی زباله در پایتخت به کجا رسید؟
پس از اتمام بازسازی نقاط آسیب دیده در منطقه ۱۸ آغاز شد؛
اهدای کمک‌های بلاعوض برای جبران خسارات وارده به وسایل منازل
آماده‌سازی مراکز آبعلی و آرادکوه برای پردازش نخاله های جنگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
اگر این مورد عملی بشود کار فوق العاده ای هست سعی شود حق کسی ضایع نشود
آبادی هرجا اتفاق بیافتد لطف خدا انجا عیان می‌شود
۰
۰
پاسخ دادن
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر
بیانیه ستاد حقوق‌بشر در محکومیت سکوت جامعه جهانی در قبال کشته شدن کودکان
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
آخرین اخبار
زمان شارژ کالابرگ خرداد اعلام شد
جزئیات برنامه‌های ‌‌مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) و مهمانی غدیر
جنگ بزرگ‌ترین تهدید علیه حقوق کارگران جهان است
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در پی انتشار خبر برداشت ۴۵ همت از حساب سازمان
۸۲ درصد نقاط حادثه‌خیز در تهران اصلاح شد
ستاد حقوق بشر حمله به ناوگان جهانی صمود را محکوم کرد
پایان محدودیت تردد در جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از ساعت ۱۷ امروز
تغییر ساعت فعالیت میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد
سازمان بازرسی به مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر هشدار داد
محدودیت خدمات مراسم یادبود در بهشت زهرا (س) در ۱۴ خرداد
بیانیه ستاد حقوق‌بشر در محکومیت سکوت جامعه جهانی در قبال کشته شدن کودکان
سازمان عقیدتی سیاسی فراجا: غدیر، نماد پیوند دین و سیاست است
حکم قصاص قاتل شهید سرگرد محمدجواد بخشیان اجرا شد
آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر
کشف ۳۳ قبضه کلت جنگی توسط مرزبانان
حمله به مناطق حفاظت‌شده ایران جنایت زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر است
تمهیدات شهرداری منطقه ۱۹ برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
جاده چالوس یک‌طرفه شد
کشف بیش از ۱۰۰ هزار تخم‌مرغ فاسد در انبار غیرمجاز در روستایی در ری
اعتبار دومین مرحله خرید کارت امید مادر در بستر کالابرگ الکترونیکی شارژ شد
اعمال قانون بیش از ۳۸۲ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت از ابتدای سال تاکنون
تازه‌ترین آمار بازگشت حجاج ایرانی به کشور
بخشش زن زندانی بعد از ۱۷ سال حبس
رئیس قوه قضاییه: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم
شناسایی و برخورد قاطع با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی
پرونده سارقان زن روی میز پلیس آگاهی/ انهدام شبکه سازمان‌یافته سرقت تلفن همراه در غرب کشور
غدیر در خیابان انقلاب؛ از نقالی و سرود تا مواکب اطعام
خدمات‌رسانی اتوبوسرانی تهران در مراسم ارتحال امام (ره)
انفجار نیسان در جایگاه CNG بزرگراه یاسینی؛ دو نفر مصدوم شدند
ترافیک سنگین در چالوس و محور‌های منتهی به تهران/ بارش باران در جاده‌های شمالی