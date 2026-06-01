باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- لیلا قنبری مسئول بیماران خاص با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳۶۵ بیمار مبتلا به اماس در استان کردستان شناسایی و تحت مراقبتهای درمانی قرار دارند، اظهار کرد: این تعداد، ۲.۲۷ درصد از مجموع مبتلایان به این بیماری در سطح کشور را تشکیل میدهند.
توسعه زیرساختهای تشخیصی و آزمایشگاهی
مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان به بهبود وضعیت مراکز تصویربرداری اشاره کرد و افزود: با تهیه و نصب مدرنترین دستگاه امآرآی در بیمارستان توحید، هماکنون ۶ مرکز امآرآی دانشگاهی در سراسر استان فعال است.
وی افزود: در سال گذشته ۱۸۰ مورد تصویربرداری امآرآی مغز و گردن برای بیماران اماس در مراکز دولتی کوثر و توحید سنندج بهصورت کاملاً رایگان انجام شد.
قنبری همچنین از راهاندازی و تجهیز آزمایشگاه مرجع سلامت در بیمارستان بعثت سنندج در شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد که گامی موثر در جهت ارائه خدمات متمرکز آزمایشگاهی به بیماران خاص و صعبالعلاج استان محسوب میشود.
تسهیل در دسترسی به دارو و استانداردسازی خدمات
وی در خصوص تأمین داروی بیماران تصریح کرد: تمامی داروهای اختصاصی خط اول و دوم بیماران اماس بهصورت رایگان در شهر محل سکونت بیماران توزیع میگردد؛ همچنین فرآیند تأیید داروهای خط سوم نیز با وجود محدودیتهای پروتکلهای وزارتخانه، با مدیریت بهینه توسط پزشکان متخصص نورولوژی تسهیل شده است.
قنبری بیان کرد: در سال گذشته برای ۱۶۳ بیمار جدید تشکیل پرونده صورت گرفته و جهت برخورداری از پوششهای بیمهای بیماران صعبالعلاج، به بیمههای پایه معرفی شدهاند. همچنین بسته حمایتی اختصاصی بیماران اماس جهت تحقق عدالت در ارائه خدمات به تمامی مراکز درمانی استان ابلاغ شده است.
تقویت خدمات توانبخشی و حمایتهای مالی
مسئول بیماران خاص دانشگاه با تأکید بر اهمیت توانبخشی افزود: فضای فیزیکی مرکز توانبخشی بیمارستان کوثر سنندج بهسازی شده و برنامهریزی برای جذب نیروی انسانی جهت فعالسازی شیفت عصر در حال انجام است. در نیمه دوم سال گذشته، ۵۶ جلسه فیزیوتراپی و ۷۱ جلسه کاردرمانی در بخش دولتی به بیماران ارائه شده است. همچنین با تأمین نیروی پرستاری در مرکز جامع اماس، زمان انتظار بیماران جهت تزریقات سرپایی دارو کاهش یافته است.
قنبری در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش سقف ریالی خدمات دندانپزشکی در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خبر داد و گفت: ۷۱ بیمار متقاضی نیز برای دریافت خدمات به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه معرفی شدهاند. همچنین با پیگیریهای صورت گرفته، مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با همکاری بنیاد علوی و انجمن حمایت از بیماران اماس به حساب تعدادی از بیماران واریز شد.
تعاملات سازمانی و تقدیر از انجمنهای مردمنهاد
وی افزود: برگزاری جلسات تخصصی با حضور مدیر گروه نورولوژی و نمایندگان بیمهها جهت رفع موانع اجرایی بستههای حمایتی، از دیگر اقدامات این حوزه در سال ۱۴۰۴ بوده است.
مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن تقدیر از تعامل سازنده چهار انجمن حمایت از بیماران اماس در شهرستانهای سنندج، مریوان، سقز و بانه، از زحمات تمامی دستاندرکاران این حوزه در راستای بهبود کیفیت زندگی بیماران تقدیر و تشکر کرد.