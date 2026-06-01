باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گزارشی که در مجله Science Focus منتشر شده است نشان می‌دهد که سرعت طولانی شدن روز‌های زمین در ۳.۶ میلیون سال تاریخ زمین‌شناسی بی‌سابقه است.

محققان با تجزیه و تحلیل پوسته‌های فسیل‌شده موجودات دریایی تک سلولی باستانی که در کف اقیانوس زندگی می‌کردند، به این نتیجه رسیدند. آنها از ترکیب شیمیایی این پوسته‌ها برای تخمین نوسانات سطح دریا در دوران ماقبل تاریخ استفاده کردند و سپس تغییرات در سرعت چرخش زمین را استنباط کردند.

دانشمندان این کاهش سرعت بی‌سابقه را به ذوب شدن یخ‌های قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی مرتبط می‌دانند. آب ذوب شده از عرض‌های جغرافیایی بالاتر به سمت اقیانوس‌ها جریان می‌یابد و در نزدیکی خط استوا توزیع مجدد می‌شود و باعث می‌شود جرم از قطب‌ها دور شود و سرعت چرخش زمین را تغییر دهد. به گفته محققان، سرعت فعلی طولانی شدن روز‌ها تقریباً ۱.۳۳ میلی‌ثانیه در هر قرن است.

پروفسور بندیکت سوجا می‌گوید این تغییر مستلزم توزیع مجدد جرم عظیمی در حدود ۱۰۰۰ گیگاتن است که او آن را به یک تکه یخ تا ارتفاع ۱۰ کیلومتر - بلندتر از کوه اورست - تشبیه می‌کند.

مصطفی کیانی شهوندی، محقق، هشدار می‌دهد که این تغییر در طول روز می‌تواند بر دقت سیستم‌های ناوبری فضایی در منظومه شمسی و همچنین سیستم موقعیت‌یابی جهانی (GPS) روی زمین تأثیر بگذارد.

منبع: ریانووستی