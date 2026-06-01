سومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران جوان از ۱۶ تا ۲۰ خرداد در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود و فاطمه شریف، سرمربی این تیم، فهرست بازیکنان دعوت‌شده به این مرحله از آماده‌سازی را اعلام کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان- سومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران جوان از ۱۶ تا ۲۰ خرداد در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود. به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال دختران جوان اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

نرگس امیرمحسنی، فاطمه لطف زاده (تهران)

 نفیسه محمدی، نیایش رحمانی (قزوین)

زهرا امینی، آیلین دفاعی (اصفهان)

 مهرسا براری (گیلان)

عسل دهقانی نیا (اردبیل)

 ستایش رضایی (مازندران)

 الناز حسینی پور، فاطمه شهسواری، آیناز یزدی پور (کرمان)

آیتن بداغی بهلولی (بوشهر)

طناز باقری نیا، مریم خلیلی فر (خوزستان)

سارینا زارع حقیقی، فاطمه عباسی، معصومه حسن زاده (خراسان رضوی)

 ملینا نیکبخت (سیستان و بلوچستان)

حدیث یاری، الینا منصوری، باران حسینی (کرمانشاه)

بازیکنان دعوت شده باید عصر روز شنبه ۱۶ خرداد خود را به کادر فنی معرفی کنند.

برچسب ها: فوتسال زنان ، تیم ملی فوتسال
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