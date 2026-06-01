باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احمد صالح جوکار نماینده مجلس با اشاره به مشارکت در بازسازی نقاط آسیب دیده از جنگ تحمیلی رمضان در قالب نمایشگاه ایران پروژه گفت: با توجه به نامگذاری سال جدید به نام سال اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، مشارکت بنیاد مستضعفان در بازسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ گامی مهم در مسیر تحقق شعار سال است.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر این ما پس از جنگ تحمیلی نظامی، با جنگ تحمیلی اقتصادی دشمن مواجه هستیم و برای مقابله با این جنگ اقتصادی باید ضمن بازسازی واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ رمضان در مسیر ایجاد رونق در حوزه تولید گام برداریم.
جوکار خاطرنشان کرد: با توجه به آسیب تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در جنگ رمضان ما امروز با توجه به آسیب تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در جنگ رمضان، با بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران مواجه هستیم که مشارکت بنیاد مستضعفان در بازسازی واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب دیده از جنگ میتواند جلوی اخراج نیروها و بیکاری کارگران را بگیرد.
وی افزود: جلوگیری از بیکاری کارگران هم دستاورد اقتصادی دارد و هم دستاورد اجتماعی؛ با بازگشت کارگران به کار ما شاهد ایجاد رونق در حوزه تولید خواهیم بود و از نظر اجتماعی نیز با اشتغال به کار کارگران و نیروهای انسانی به طور عام مانع بروز آسیبهای اجتماعی میشود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نه تنها کارگران در شرایط فعلی نباید بیکار شوند، بلکه باید زمینه برای اشتغال بیشتر نیروی کار در کشور، به منظور ایجاد رونق در حوزه تولید و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن فراهم شود.