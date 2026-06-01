باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - کارلوس گارسیا-گالان، رئیس برنامه پایگاه قمری ناسا، اظهار داشت که این آژانس قصد دارد به طور مؤثر از پهپاد‌ها و فناوری‌های هوش مصنوعی برای ساخت یک پایگاه قمری و پشتیبانی از اکتشافات قمری استفاده کند.

او گفت: هوش مصنوعی یکی از حوزه‌های کلیدی است. تصور کنید که پهپاد‌ها چه کاری می‌توانند برای بررسی مناطق و شناسایی مکان‌های مناسب فرود انجام دهند؛ هوش مصنوعی می‌تواند به طور قابل توجهی در دستیابی به این هدف کمک کند.

گارسیا-گالان افزود که این آژانس هنوز در مراحل اولیه پروژه پایگاه قمری است، بنابراین کار در حال حاضر به صورت آزمون و خطا ادامه دارد.

این مسوول ناسا توضیح داد: ما در ابتدای این فرآیند هستیم، بنابراین در حال حاضر در حال توسعه خود سیستم‌ها، شناسایی سیستم‌های مورد نیاز و تعیین دستگاه‌هایی هستیم که روی آنها نصب خواهند شد.

گارسیا-گالان خاطرنشان کرد که ناسا در ماه مارس گذشته یک طرح مرحله‌ای برای ایجاد یک پایگاه دائمی در سطح ماه اعلام کرد که شامل سه مرحله اصلی است.

مرحله اول شامل ارائه حمل و نقل به ماه و ایجاد زیرساخت‌های ضروری برای انرژی، علم و ارتباطات است. هدف مرحله دوم، ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات لجستیکی است که از زیرساخت‌ها و خدمات موجود در زمین تقلید می‌کنند و از پیشرفت‌های سازمان‌های فضایی خارجی بهره می‌برند.

انتظار می‌رود مرحله نهایی بر تضمین سکونت طولانی‌مدت انسان در سطح ماه تمرکز داشته باشد.

منبع: ریانووستی