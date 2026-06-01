رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با وجود پیگیری های متعدد روز گذشته ۵۰ همت از سازمان برنامه و بودجه اعتبار گرفتیم که براین اساس ۵۰ درصد مطالبات پرداخت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با وجود پیگیری های متعدد روز گذشته ۵۰ همت از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردم که براین اساس ۵۰ درصد مطالبات پرداخت خواهد شد.

به گفته وی، براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تن گندم با ارزش بیش از ۱۰۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

هاشمی ادامه داد: ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان در ۳ روز آتی پرداخت خواهد شد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: از سخنگوی دولت تقاضا داریم که من بعد وعده وعید به کشاورزان ندهند چراکه ۱۵ روز گذشته وعده داده بودند که ظرف ۲ روز آتی مطالبات پرداخت شود.