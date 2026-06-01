باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس دولتشاه مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به برگزاری این برنامه گفت: این مانور با هدف ارتقای پایداری شبکه برق، کاهش تلفات انرژی و مدیریت بهتر مصرف در سراسر کشور به‌صورت همزمان اجرا شده و در استان لرستان نیز با مشارکت تمامی مدیریت‌های توزیع برق شهرستان‌ها در حال انجام است.

دولتشاه با بیان اینکه این طرح به‌صورت هفتگی و منظم در روزهای دوشنبه از ساعت ۷ صبح برگزار می‌شود، افزود: اجرای این مانورها نقش مهمی در شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و همچنین برخورد با استفاده غیرقانونی از برق دارد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق لرستان تصریح کرد: در جریان مانور هفته گذشته که به‌صورت همزمان در سراسر کشور اجرا شد، تنها در شهرستان خرم‌آباد تعداد ۷۷ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شد.

وی ادامه داد: استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های ماینر فشار قابل توجهی بر شبکه توزیع برق وارد می‌کند و می‌تواند موجب اختلال در پایداری برق‌رسانی به مشترکان خانگی و صنعتی شود.

دولتشاه تأکید کرد: هدف اصلی این طرح‌ها صرفاً برخورد نیست، بلکه ایجاد بازدارندگی، افزایش آگاهی عمومی و حرکت به سمت مصرف بهینه انرژی است. به گفته وی، استمرار این اقدامات در نهایت به بهبود کیفیت برق‌رسانی، کاهش خاموشی‌های احتمالی و افزایش پایداری شبکه منجر خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق، موضوع را از طریق سامانه‌های اعلام شده به شرکت توزیع برق گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.