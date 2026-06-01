باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک مقام آمریکایی فاش کرد که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، درباره مذاکرات دیپلماتیک میان دو طرف، با «جوزف عون» رئیسجمهور لبنان و «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل گفتوگو کرده است.
این مقام آمریکایی در اظهارات خود گفت: «روبیو پیشنهاد داده است که حزبالله تمامی حملات خود به اسرائیل را متوقف کند و در مقابل، اسرائیل نیز از تشدید تنشها در بیروت، پایتخت لبنان، خودداری ورزد.»
این مقام مسئول اشاره کرد که عون تلاش کرد تا این پیشنهاد را به پیش ببرد، اما «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان، مسئولیت توقف ابتدایی آتشبس را بر عهده رژیم تروریستی اسرائیل دانست.
روز گذشته (یکشنبه)، بری در اظهاراتی گفت: «من پایبندی کامل و فوری مقاومت به آتشبس را تضمین میکنم، اما چه کسی اسرائیل را ملزم به توقف تجاوزات زمینی، دریایی و هوایی و پایان دادن به تخریب روستاها میکند؟»
این تحولات دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل به لبنان، جنوب و بقاع در نقض آشکار توافق «آتشبس» اعلامشده در ۱۷ آوریل گذشته همچنان ادامه دارد؛ در مقابل، مقاومت نیز به مقابله با این تجاوزات و پیشرویهای رژیم تروریستی اسرائیل در جنوب کشور ادامه میدهد. همزمان، دور جدیدی از مذاکرات نظامی و مستقیم لبنان و این رژیم تروریستی تحت نظارت آمریکا در «پنتاگون» در حال برگزاری است.
منبع: المیادین