باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که توسط محققان دانشگاه‌های معتبری مانند کارنگی ملون، آکسفورد و MIT انجام شده است، نتایج شگفت‌انگیزی در مورد «هزینه شناختی» استفاده از فناوری هوش مصنوعی به دست آورده است.

این مطالعه جدید نشان داد که تکیه بر هوش مصنوعی، حتی برای مدت کوتاهی که بیش از ۱۰ دقیقه نباشد، می‌تواند توانایی‌های شناختی انسان و مهارت‌های حل مسئله را تضعیف کند.

در طول مطالعه، محققان شرکت‌کنندگان را به دو گروه تقسیم کردند و از آنها خواستند مسائل ریاضی مربوط به کسر‌ها را حل کنند. گروه اول بدون هیچ کمکی کار کردند، در حالی که به گروه دوم فقط ده دقیقه دسترسی به یک دستیار هوش مصنوعی داده شد و پس از آن این دسترسی برای سه مسئله آخر قطع شد.

همانطور که انتظار می‌رفت، گروهی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کردند در مرحله کمک عملکرد بهتری داشتند. با این حال، شگفتی پس از قطع فناوری رخ داد. عملکرد این گروه به شدت کاهش یافت، تا جایی که نرخ حل آنها ۲۰٪ کمتر از گروهی بود که اصلاً از هوش مصنوعی استفاده نکردند.

علاوه بر این، شرکت‌کنندگانی که دسترسی به هوش مصنوعی را از دست داده بودند، دو برابر بیشتر از کسانی که هرگز از آن استفاده نکرده بودند، از سوالات صرف نظر می‌کردند.

این مطالعه محدود به ریاضیات نبود؛ محققان این آزمایش را با یک آزمون درک مطلب تکرار کردند و نتایج مشابهی یافتند، با این تفاوت که کمک هوش مصنوعی در ابتدا عملکرد را مانند آزمون ریاضی بهبود نبخشید.

اما محققان نکته‌ای حیاتی را مشاهده کردند: نحوه استفاده شرکت‌کنندگان از هوش مصنوعی عامل تعیین‌کننده بود. نتایج نشان داد که ۶۱٪ از کسانی که توسط هوش مصنوعی کمک می‌شدند، مستقیماً از آن درخواست راه‌حل می‌کردند و اینها کسانی بودند که متعاقباً کاهش قابل توجهی در عملکرد خود تجربه کردند.

کسانی که فقط برای نکات یا توضیحات از هوش مصنوعی استفاده می‌کردند، بدون درخواست راه‌حل‌های آماده، کاهش مشابهی در توانایی‌های حل مسئله خود تجربه نکردند.

محققان در مطالعه خود نتیجه می‌گیرند: فقط ۱۰ تا ۱۵ دقیقه تعامل با هوش مصنوعی می‌تواند باعث اختلال قابل توجهی در عملکرد مستقل و پشتکار، دو توانایی ضروری یادگیری مادام‌العمر، شود. " آنها افزودند: "اگر قرار گرفتن در معرض هوش مصنوعی در کوتاه مدت باعث فرسودگی قابل توجه شود، اثرات تجمعی استفاده روزانه از هوش مصنوعی در طول ماه‌ها یا سال‌ها می‌تواند عمیق و جبران آن دشوار باشد.

منتقدان معتقدند که انسان‌ها پیش از این با اختراعاتی که شیوه تفکرشان را تغییر داده‌اند، مانند ماشین‌حساب، GPS و تلفن‌های هوشمند، سازگار شده‌اند و هیچ‌کدام از این دستگاه‌ها به دلیل ایجاد «بحران زوال عقل» سرزنش نشده‌اند.

اما محققان تأکید می‌کنند که آنچه هوش مصنوعی فعلی را متمایز می‌کند این است که «نوع جدیدی از داربست شناختی» است. این سیستمی است که تقریباً هر چیزی را حل می‌کند، به ندرت از کمک کردن امتناع می‌کند و پاسخ‌های فوری ارائه می‌دهد و آن را از هر فناوری قبلی متمایز می‌کند.

این مطالعه فراخوانی برای کنار گذاشتن هوش مصنوعی نیست، بلکه فراخوانی برای استفاده عاقلانه از آن است: انتظار نداشته باشید که راه‌حل‌های آماده ارائه دهد. از آن به عنوان ابزاری برای ارائه نکات یا توضیحات استفاده کنید و به مهارت‌های استدلال و حل مسئله خود تکیه کنید. در غیر این صورت، در درازمدت ممکن است بهای سنگینی از نظر توانایی‌های شناختی خود بپردازید.

منبع: نیویورک پست