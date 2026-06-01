باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با نشست خبری عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران که صبح امروز -دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵- برگزار شد، از امیرعلی فتحی خبرنگار خبرگزاری دانشجو و آرشیده شاهنگی عکاس باشگاه خبرنگاران جوان تقدیر به عمل آمد.
محمدخانی در ابتدای این نشست درخصوص مدیریت خطوط اتوبوسهای تندروی پایتخت، گفت: بنده پیش از این نیز در مورد تعیین تکلیف متولی خطوط بی آرتی اشاره کردهام و مجدد تکرار میکنم که در ماههای اخیر جلسات متعددی بین سازمان اتوبوسرانی و معاونت حمل و نقل و ترافیک با پلیس راهور برگزار شده و سازوکار خوبی در این زمینه تعریف شده است.
وی افزود: شهرداری در توسعه و تجهیز این مسیرها وظایفی را برعهده دارد و مسئولیت کنترل ترافیک نیز بر عهده پلیس راهور است. آنچه مشخص است شهرداری همچون دیگر بخشها کنار دستگاههای متولی قرار دارد تا بتوانند وظایف خود را بهتر انجام دادند؛ گرچه برای هوشمندسازی مسیرها و توسعه ظرفیتهای حمل و نقل عمومی نیز برنامههایی وجود دارد که جزئیات آن به تدریج اعلام خواهد شد.
سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص کمپین خوشحسابی و تاثیر احتمالی آن در افزایش مشارکت شهروندان در بخش پرداخت عوارض گفت: این کمپین در اوج جنگ راه افتاد یعنی از ۲۸ اسفند این پویش را آغاز کردیم و تا ۱۸ اردیبهشت ادامه داشت و مردم یک همکاری فوق العاده داشتند که رشد بی سابقهای در دریافت که درآمدهای پایدار شهر است، داشتیم.
تحقق ۲۶۲ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۱۴۰۴ با وجود دو جنگ خارجی و یک جنگ داخلی
محمدخانی بیان کرد: در ناپایدارترین سال دوره مدیریت شهری ششم که سال ۱۴۰۴ بود که با دو جنگ خارجی و یک جنگ داخلی روبهرو بودیم، شهرداری موفق شد که ۲۶۲ هزار میلیارد تومان تحقق بودجه را ثبت کند که این مسأله بدون همراهی و همکاری مردم اتفاق نمیافتاد. اگر این عدد را با سال آخر دوره قبل در سال ۹۹ مقایسه کنید تقریبا میتوان گفت که بودجه شهرداری تهران ۱۰ برابر شد چرا که در سال ۹۹ این عدد ۲۷هزار میلیارد تومان بود.
درآمدهای پایدار شهرداری در سال ۱۴۰۴ بیش از دوبرابر کل بودجه سال ۹۹ (سال پایانی دوره پنجم)
این مسئول اضافه کرد: یکی از دلایل موفقیت این پویش این بود که مردم دیدند که خادمانشان در شهرداری در زمان جنگ وسط میدان هستند و هدفشان کمک و خدمت به شهروندان است، بنابراین با یک همراهی بیشتری در این پویش شرکت کردند. تقریبا ۱۵ درصد بیش از معدل همه سالهای قبل دریافت عوارض را داشتیم و در حوزه درآمدهای پایدار رشد قابل توجهی در مقایسه با میانگین دهه گذشته داشتیم. یعنی ۷۷ هزار میلیارد تومان از کل بودجه ۲۶۲ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پایدار ما است که اگر با کل بودجه سال ۹۹ مقایسه کنید بیش از دوبرابر نسبت به کل بودجه سال ۹۹ (سال پایانی دوره قبل) درامد پایدار داشتم که این درآمد کفاف هزینههای جاری، نگهداشت و حقوق و دستمزد و این دست از هزینههای شهرداری را میهد و سایر درآمدها در توسعه شهر هزینه میشود.
سخنگوی شهرداری تهران در ادامه درخصوص ایجاد کمپین «با هم بسازیم» در شهرداری، یادآور شد: ما در ایام بازسازی جنگ و در حین جنگ با موارد بسیار متعددی از درخواستهای مردمی در تهران و خارج از تهران و یا هموطنان خارج از کشور روبه رو بودیم.
وی ادامه داد: مردم وقتی میدیدند که شهرداری در میدان است ابراز تمایل به همکاری میکردند. در مواردی شاهد پیشنهاد کمک برای بازسازی، تخصیص منازل برای اسکان آسیب دیدگان جنگ و یا آموزش توسط برخی معلمان برای کودکان در هتلها بودیم.
ثبت درخواست کمک شهروندان براساس تخصص در سامانه ۳۰۰۰۰۱۱۱۱۱۴
محمدخانی با بیان اینکه در ابتدای جنگ با همراهی گروههای جهادی بسیاری از اقدامات را ساماندهی کردیم، گفت: بسیاری از شهروندان شاید در قالب تشکیلات جهادی نبودند و تمایل به همکاری داشتند و در همین راستا کمپین را تشکیل دادیم که شهروندان بتوانند مشارکت داشته باشند. سامانه ۳۰۰۰۰۱۱۱۱۱۴ در قالب همین کمیپن راه اندازی و نوع خدمات درخواستی شهروندان در آن ثبت شد.
سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه تخصصهای مختلف در سامانه به ثبت رسید و به دنبال ساماندهی آن هستیم، اظهار کرد: آسیب دیدگان جنگ یا به گروههای جهادی قبلی و یا به گروههای تخصصی شهرداری تهران معرفی میشوند. این پویش بزرگ میتواند بستری برای تبلور حس مقدس همبستگی باشد. اینکه مردم برای هموطنان خود کار کنند دقیق و اثربخش خواهد بود.
آماده سازی راهکارهای اقتصادی-معیشتی برای کمک به دولت و رفاه مردم
وی در پاسخ به سوالی درخصوص قرارگاه معیشتی شهرداری عنوان کرد: این طرح صرفا یک طرح معیشتی نیست بلکه یک طرح جامعی است که شهردار تهران در حال آماده کردن آن هستند که در حوزههای متعددی در تهران به دولت و مجموعههای دیگر در این شرایط خاص که کشور و مردم با آن مواجه هستند کمک کند. احتمالا دیدید که اقای پزشکیان از اقای زاکانی از اینکه باری را از دوش دولت برداشتند تشکر کرد.
سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: بنای شهرداری در این دوره این بوده که از ابتدا به دولت کمک کند. ما مجموعهای از راهکارها و پیشنهادها را در حوزههای متعددی از جمله اقتصادی در حال آماده کردن هستیم تا بتوانیم باری را دوش دولت برداریم تا مردم این شرایط را با وضعیت بهتری طی کنند. هنوز به مرحله قطعی نرسیدیم و کمیتههای کارشناسی آن در حال بررسی هستند و امیدواریم یک طرح جامعی باشد و کمک کار دولت و سایر مجموعهها باشیم. فکر میکنیم با این مدل و طرح به کلانایده مدیریت شهری واحد نزدیکتر میشویم.
محمدخانی در جواب پرسشی درباره پاکسازی زیر پلهای شهر از افراد کارتنخواب بیان کرد: درباره ساماندهی افراد دارای آسیب اجتماعی نیز باید اعلام کنم که با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۴ سه تجربه تلخ داشتیم از جمله جنگ ۱۲ روزه و حوادث تلخ دی ماه و جنگ رمضان؛ متناسب با شرایطی که تجریه کردیم آسیبهایی به موضوع مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی وارد شده است. طبیعتا موضوع اول مدیریت جنگ بود و از همه دستگاهها نمیشد انتظار داشت که وظایف خود را در این بخش به صورت کامل انجام دهند و یک همکاری صد درصدی در این حوزهها داشته باشند.
وی یادآور شد: بنا داریم که نواقص پیش آمده را با بسترهایی که داریم -از جمله بیش از ۲۰ هزار تخت را برای ساماندهی معتادان متجاهر داریم- با هماهنگی بین دستگاهی رفع کرده و به نقطه مطلوبی که در سال ۱۴۰۳ داشتیم، برگردانیم.
طرح خانهریز راهکاری برای تحقق آرزوی خانهدار شدن با سرمایههای خرد
محمدخانی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با اجرای طرح خانه ریز در پایتخت، تصریح کرد: بستر و مبنای طرح خانه ریز مشارکت در ساخت است. مدل صرف سرمایه گذاری و پیمانکاری در این طرح مطرح نیست و شهرداری بستر مشارکت در سرمایه گذاری برای ساخت را فراهم میکند و تلاش میشود متناسب با سرمایههای خرد در رونق صنعت مسکن گام برداشته شود.
وی افزود: مسکن صنعت مادر است و مشاغل زیادی ایجاد میکند و در عین حال بسیاری از خانوادهها که تمایل به خانه دار شدن دارند و از سرمایه خرد برخوردارند میتوانند در این طرح مشارکت داشته باشند. شهرداری زمینهای متعدد و یا امکان دسترسی به زمین را دارد و در همین راستا بستر مشارکت را فراهم میکند. مسیر خوبی شکل گرفته تا خانوادهها و زوجهای جوان بتوانند به سرمایه گذاری در حوزه مسکن ورود کنند؛ موضوعی که برای بسیاری از شهروندان به آرزو تبدیل شده است.
محمدخانی در پاسخ به پرسشی در مورد اخذ مجوزهای لازم برای اجرای طرح خانه ریز، خاطرنشان کرد: اینگونه نبود که شهرداری اقدامات خود را برای شرایط جنگی متوقف کند و در حین جنگ هم پروژههای شهری اجرایی شد.
محمدخانی همچنین تصریح کرد: ما ملاحظات خود را با تهدیدات دشمن تنظیم نمیکنیم و اقدامات لازم را انجام میدهیم. با افزایش هزینهها و قیمت و سود، تمام این موارد مشمول هر دو طرف مشارکت خواهد شد. در این طرح مشارکت در ساخت انجام میشود و صرفا سرمایه گذاری صورت نمیگیرد. مشارکت در ساخت نیاز به مجوز بورس ندارد. گرچه پیگیریهای متعددی برای بررسی ابعاد کارشناسی موضوع انجام دادهاند و خواهند داد، اما درمجموع معتقدیم که طرح خوبی خواهد بود و از آن استقبال خواهد شد.
محمدخانی با اعلام اینکه عنوان پیمانکار برای اجرای این طرح مطلوب نیست و خطای ذهنی ایجاد میکند که قرار است شهرداری ملکی را بسازد و بفروشد، اظهار کرد: ما در شهرداری تهران در مواردی که نیاز به کمک باشد به شرایط خاصی که در کشور وجود دارد رجوع میکنیم. شهرداریها در تمام دنیا با دولتها اقدامات متفاوتی دارند. در دورهای در تهران فروشگاههای شهروند راه اندازی شد و همچنان مواهبی دارند و شهرداری در توزیع کالای اساسی نقش ایفا میکند. این موضوع در تمام دنیا مرسوم است و با وجود فعالیتهای دولت، جنسی از اقدامات را به عنوان نهاد عمومی انجام میدهند.
سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه ما در شرایط خاصی در کشور هستیم، تصریح کرد: هر تلاشی برای رونق مسکن و صنعت ساختمان باید مورد توجه قرار بگیرد.
سخنگوی شهرداری تهران در رابطه با اجرای طرح حمل و نقل عمومی رایگان، خاطرنشان کرد: مسیری که برای رایگان کردن حمل و نقل آغاز کردیم ادامه پیدا میکند و امیدواریم در دستور جلسه شورا قرار بگیرد و به تصویب برسد. برخی نمایندگان پیگیر هستند که این طرح زودتر به نتیجه برسد.
محمدخانی با بیان اینکه در ساعات پیک جمعیت بالایی را در مترو شاهد هستیم و شرمندهایم که نمیتوانیم بیش از این خدمات رسانی کنیم، تأکید کرد: با این وجود هنوز به میزان استفاده از مترو توسط شهروندان به پیش از کرونا نرسیدیم. نصاب استفاده از خطوط مترو و اتوبوس را تا پیش از کرونا داریم که هنوز به آن بازنگشتهایم. البته برخی کارشناسان معتقدند سبک زندگی و سبد مصرفی خانوار تغییر کرده است. شاید با رایگان کردن حمل و نقل عمومی بتوانیم آن مدل را برگردانیم.
وی اضافه کرد: غیر از ساعات پیک ما شاهد ظرفیت خالی مترو برای استفاده شهروندان هستیم. در همین حین خرید قطار و همچنین اورهال را آغاز و اجرایی کردیم. قرارداد با چین همچنان برقرار است و امیدواریم امسال بتوانیم به رکورد واردات سه رام قطار در ماه به کشور برسیم و تعداد قطارهای مترو را افزایش دهیم.
پایان توسعه خطوط هفت گانه مترو با افتتاح ایستگاه مترو تختی
محمدخانی با بیان اینکه خطوط اصلی مترو با افتتاح ایستگاه تختی به پایان رسید، تصریح کرد: شاید اگر در شرایط دیگری بودیم باید برای پایان توسعه خطوط هفت گانه جشن میگرفتیم.
وی با بیان اینکه امیدواریم در ماههای آینده به رکورد چهار هزار دستگاه اتوبوس برسیم، یادآور شد: توسعه مترو و اتوبوس همزمان با هم پیش میرود و امیدواریم بتوانیم سبک زندگی مردم را به سمت استفاده از حمل و نقل عمومی متمایل کنیم.
آغاز عملیات ساخت منازل آسیبدیده در جنگ طی ۵۰ روز پس از آتشبس
سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص واحدهای آسیب دیده گفت: اتفاق کلنگ زنی روز گذشته در منطقه ۴، قابل افتخار است که در فاصله ۵۰ روزه پس از آتشبس، عملیات ساخت منازل تخریب شده در پی تهاجم وحشیانه آمریکا و اسرائیل را شروع کردیم و این مظهری از کارآمدی است. اینکه در منطقه ۴ اتفاق افتاد معنای نمادین دارد چرا که بیشترین میزان خسارتها و آسیبها را در این منطقه داشتیم.
محمدخانی بیان کرد: بخشی که مسئولیت آن با شهرداری است با سرعت در سایر مناطق هم اتفاق افتاده است. به طوری که در بخش تخریب و نوسازی آن چیزی که برعهده شهرداری تهران است عقد تفاهم بین سازنده و مالکان و ارائه بستههای تشویقی به سازندهها و صدور پروانه است که در برخی از مناطق به صورت کامل انجام شده است.
وی یادآور شد: از مجموع حدود ۵۱ هزار واحد مسکونی آسیبدیده در جنگ؛ حدود ۴۰ هزار واحد آن آسیب جزیی بود که امیدواریم تا پایان این هفته و یا ابتدای هفته آینده کار آن به طور کامل به پایان برسد. حدود ۸۸۹۹ واحد در بخش تعمیرات متوسط قرار میگیرند که قریب به ۸۲ درصد پیشرفت در این زمینه داشتیم. در بخش مقاومسازی هم ۷۴۸ واحد مسکونی داشتیم که پیشرفت ۳۷ درصدی داشته است و البته این کار با نظارت سازمان نوسازی و توسط سازندگان گرید A و مورد تایید سازمان نظام مهندسی انجام میشود. در این بخش ۱۲۶۰ ساختمان را ارزیابی کردیم. علاوه بر این ۱۷۲۸ واحد نیازمند تخریب و نوسازی است که کار پرونده ۴۱ درصد این واحدها در فرآیندهای مرتبط با شهرداری انجام شده است و بعد از آن وارد مرحله ساخت میشوند. امیدواریم در تیرماه پایان پروژه بازسازیها را در بخشی که بر عهده شهرداری تهران است؛ اعلام کنیم.
در ادامه سخنگوی شهرداری تهران به ساماندهی آسیبهای اجتماعی توسط مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: ما در سال ۱۴۰۳ ادعایی داشتیم که در سطح شهر هیچ کلونی معتادان متجاهر وجود ندارد و تمام این افراد در مسیر درمان قرار دارند. این ادعا بارها تکرار شد و اگر اشتباه بود رسانهها باید موارد نقض را اعلام میکردند. این به این معنا نیست که هیچ معتاد متجاهری در سطح شهر نداشتیم، اما کلونی معتادان جمع آوری شد.
وی اضافه کرد: در حوادث دی ماه به زیرساختهای شهری و انتظامی آسیبهایی وارد شد و در حملات وحشیانه و جنایتکارانه آمریکاییها و اسرائیلیها تعدادی از کلانتریها و مجتمعهای قضایی که همکار ما در ساماندهی آسیبهای اجتماعی هستند، دچار آسیب شدند. ما قبول میکنیم نواقصی وجود دارد، اما امیدواریم با شکل گیری مجدد قرارگاه اجتماعی بتوانیم ساماندهی آسیبهای اجتماعی را بهتر از قبل اجرایی کنیم.
با تیترهای پرمخاطب مردم را نگران نکنیم
وی در رابطه با وضعیت فرونشست در تهران نیز گفت: آزمایش خاک یکی از مواردی است که در شهرداری تهران مورد توجه قرار دارد. از افراد صاحب تریبون درخواست میکنیم در اظهارات خود دقت نظر داشته باشند. مردم را که با شرایط اقتصادی ناشی از جنگ مواجه هستند، با تیترهای پرمخاطب، نگران نکنند. سازمان نظام مهندسی نظارت کارشناسی را بر ساخت واحدهای مسکونی دارد و آنها در مورد میزان مقاومت خاک نظر میدهند.
محمدخانی ادامه داد: آزمایش خاک در نقاط مختلف شهر انجام شده و برآورد خوبی در این زمینه در نقاط مختلف وجود دارد. به دلیل وجود کانالهای قناتها و موارد خاص، حوادثی را تجربه کردیم، اما اینکه یکباره اظهار نظری کنیم و یک کلانشهر را نگران کنیم، صحیح نیست.
سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: از برخی مسئولان و رسانهها درخواست میکنم که غصه و نگرانی به نگرانیهای مردم اضافه نکنند. ما در تلاش هستیم که مسائل را حل کنیم و امنیت روانی آنها را مخدوش نکنیم.
۷۰ اثر تاریخی در جنگ آسیب دید
وی در مورد مرمت آثار باستانی در پایتخت، گفت: شهرداری تهران با وزارت میراث فرهنگی همچون دیگر نهادها همکاری میکند و وزیر میراث نیز نسبت به بازسازیها نسبت به شهرداری ابراز لطف داشته است.
محمدخانی گفت: ۷۰ اثر تاریخی از جمله کاخ گلستان و سعدآباد در جنگ آسیب دیده که خبری تلخ است. بدیهی است که این موارد بخشی از جنایات جنگی دشمنان مردم ایران است. شهرداری تهران به صورت داوطلبانه پای کار است و اعتبار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی را برای مرمت کاخ گلستان، سعدآباد و مابقی بناهای تاریخی پیش بینی کرده و تفاهم نامهای با وزارت میراث آماده شده که در روزهای آینده امضا خواهد شد.
حضور ۱۵۸۰ خانواده در بیش از ۴۰ مجموعه اقامتی و هتل در حال حاضر
سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص ساکنان واحدهای آسیب دیده در هتلها گفت: بر اساس آخرین آمار تا صبح امروز، ۱۵۸۰ خانواده در بیش از ۴۰ مجموعه اقامتی و هتلهای ما اسکان دارند. این عدد یک شیب کاهشی دارد. اعلام بازگشت مردم از هتلها باید خبر خوب تلقی شود چرا که وقتی به نقطه تخلیه یک خانواده از هتل میرسیم به این معنا است که این افراد به خانه خودشان باز میگردند. موارد استثنایی داریم که شاید بررسیهای اشتباهی صورت گرفته باشد که باید اصلاح شود.
محمدخانی بیان کرد: تا کنون ۱۱۱۶ ودیعه مسکن را تقدیم کردیم و در موضوع شهرکارت و هدیه خرید لوازم منزل نیز ۱۴۵۸ کارت ۱۰۰ میلیونی، ۹۲۶ کارت ۲۰۰میلیونی و ۱۲۵۹ کارت ۴۰۰ میلیونی که در مجموع بیش از ۳ هزار نفر را شامل میشود را پرداخت کردیم. انتظار ما این است که با توجه به هزینههای هنگفتی که برای هتلها میشود، به محض اینکه ودیعه مسکن دریافت شد و عقد قرارداد انجام شد و کارتهایی که برای خرید لوازم است اهدا شد، بتوانیم هتلها را تخلیه کنیم. اگر به نقطهای برسیم که هتلها تخلیه شود و شاهد آماده شدن منازل باشیم طبیعتا یک خبر مسرتبخش است. تاکید شهردار تهران است که مادامی که تعیین تکلیف اسکان موقت یا آماده شدن منازل را شاهد نباشیم کسی از هتلها خارج نشود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات جشن غدیر عنوان کرد: مهمانی غدیر که رویداد میدانی بزرگ است از نقاط افتخاری است که کاملا بین بخشی و با مشارکت مجموعههای متعددی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و شهرداری تهران انجام میشود. شهرداری در حوزههای مختلف از جمله اکرانهای شهری، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری و حضور موکبهای مردمی معاونت اجتماعی شهرداری و موکبهای محب الرضا و ستاد آرمان فعال است.
سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: امسال شرایط خاصی داریم و این مهمانی را در حالی برگزار خواهیم کرد که همچنان عزادار امام شهیدمان و شهدای جنگ هستیم و با سالگرد امام راحل و ۱۵ خرداد همزمان شده است. امیدواریم با حضور مردم ثبت یک نصاب و رکورد جدیدی را داشته باشیم.
بهره برداری از آزادراه شهید شوشتری طی روزهای آتی
سخنگوی شهرداری تهران در رابطه با آخرین وضعیت احداث آزادراه شهید شوشتری، اظهار کرد: این آزادراه به طول هشت کیلومتر به پایان رسیده و در روزهای آینده افتتاح خواهد شد. بهره برداری از این آزادراه طبق محاسبات پنج درصد از کل ترافیک شرق تهران و یک درصد از کل ترافیک شهر تهران را کاهش خواهد داد و دسترسیهای خوبی را در ورودی پایتخت ایجاد خواهد کرد. کمربند آزادراهی آزادگان با این آزادراه تکمیل میشود.
وی ادامه داد: به رغم سه جنگ داخلی و خارجی این پروژه اجرا شد و این در حالی صورت گرفت که با اصابتهای متعددی در اطراف این آزادراه مواجه بودیم و علیرغم اصابت ها، اجرای پروژهها متوقف نشد و این ابرپروژه پایتخت به پایان رسید.
محمدخانی در مورد همکاری با پلیس برای بازسازی ساختمانهای آسیب دیده این بخش نیز گفت: تکلیف قانونی که داوطلبانه شهرداری برعهده گرفت، بازسازی خانههای مسکونی بود. این فعالیت داوطلبانه که به تکلیف قانونی تبدیل شد در حال انجام است. شهرداری رویکرد داوطلبانه برای کمک به سایر نهادها و برداشتن بار از روی دوش آنها را همچنان دارد و شهردار تهران مأموریت ویژهای به معاون شهرسازی در مورد بازنگری در طرح تفصیلی برای رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل داده و بازسازی کلانتریها نیز در طرح تفصیلی مورد توجه قرار گرفته و باید در گام نخست به سرکلانتریها پرداخت.
وی افزود: حمله به کلانتریها یک جنایت بود؛ به عنوان نهادهایی که برای حفظ امنیت شهروندان فعالیت میکردند. به تبع آن خانههای مسکونی اطراف آنها نیز آسیب دیدند که جنایت مضاعفی است.
سخنگوی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: به دنبال این هستیم که در نهایت ملاحظات پدافند غیرعامل را رعایت کنیم تا مردم آسیب نبینند.
منبع: شهر