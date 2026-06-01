باشگاه خبرنگاران جوان- سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال در سفرش به تایلند برای شرکت در اجلاس هیات‌رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا، دیداری دو ساعته با رامون سوزارو رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا داشت و به بررسی ابعاد مختلف همکاری‌های دوجانبه پرداخت.

در بخشی از این گفت‌وگو، تقوی با اشاره به نادیده گرفته شدن داوران ایرانی در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا، نسبت به این موضوع انتقاد کرد و در فهرست داوران دعوتی به مسابقات قهرمانی مردان آسیا و انتخابی المپیک ۲۰۲۶ در فوکوئوکا ژاپن، نام ابراهیم فیروزی داور بین المللی والیبال کشورمان دیده می‌شود.

فهرست داوران دعوتی به مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است:

جورج شلهوب (استرالیا)

لای چون (هنگ کنگ)

جاهی چوی (کره جنوبی)

ونشن لو (چین)

ناتانون سواپارک (تایلند)

رابرت شیدلوفسکی (آمریکا)

اسماعیلی البلوشی (امارات متحده عربی)

ابراهیم فیروزی (جمهوری اسلامی ایران)

شین موراناکا (ژاپن)

آیدوس آخمتوف (قزاقستان)

گفتنی است فیروزی امسال در هفته اول لیگ ملت‌ها برای دو گروه مردان و زنان در کشور چین و هفته دوم لیگ ملت‌ها گروه زنان که به میزبانی تایلند برگزار می‌شود نیز قضاوت خواهد کرد. این داور بین المللی والیبال ایران سال گذشته نیز در هفته دوم لیگ ملت‌ها گروه زنان در هنگ‌کنگ قضاوت کرد.

همچنین نسرین حق شناس به عنوان ناظر داوری و پروانه فامیلی‌فرد به عنوان داور در مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیا شرکت می‌کنند که از دهم تا شانزدهم تیرماه سال جاری به میزبانی ناخون راتچاسیما تایلند برگزار می‌شود.

در راستای سیاست های کلان و استراتژی‌های فدراسیون برای ارتقای سطح داوری، فدراسیون والیبال از سال گذشته تصمیم گرفته است که با بازنشسته کردن داوران با تجربه که شرایط سنی قضاوت در میادین بین المللی ندارند، آنها را وارد عرصه نظارت و در میادین بین المللی کند و با سرمایه گذاری بر روی نیروهای جوان، سطح داوری را در سطح زنان ‌و مردان کشور ارتقا دهد.

بر همین اساس امسال سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال با معرفی یک چهره داوری به عرصه داوری بین‌المللی زنان که کاندید شده، تلاش کرد به تعداد داوران زن بین‌المللی والیبال ایران یک نفر اضافه کند و ازسوی دیگر با تعامل نام نسرین حق شناس داور بین المللی کشورمان که به سال‌های بازنشستگی خود نزدیک می شود به فهرست ناظران بین المللی اضافه کرد.

بر این اساس نسرین حق شناس به عنوان ناظر داوری و پروانه فامیلی‌فرد به عنوان داور در مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر شرکت می‌کنند.

نسرین حق شناس که دکتری ریاضی و مدیریت ورزشی دارد، متولد سال ۱۳۴۹ است و سابقه قضاوت در مسابقات مهمی همچون زیر گروه جهانی، کاپ آسیا و قهرمانی باشگاه‌های آسیا را در کارنامه خود دارد. حق شناس همچنین سابقه بازی در تیم ملی والیبال دانشجویان و باشگاه‌های شاهین و ذوب آهن اصفهان در دهه ۷۰ دارد.

فهرست کامل داوران این مسابقات (۱۶ نفره) به قرار زیر است:

راشل سئو از استرالیا

جینگ وانگ از چین

اِن لین هسو از چین تایپه

چان هوی کیونگ از هنگ‌کنگ

میلانی مامانگکی از اندونزی

آنجالی گیریش ساردسای از هند

پروانه فامیلی فرد از ایران

ماری موری‌یاما از ژاپن

انوار بیدانوف از قزاقستان

کانگ هی چوی از کره

نماینده داوری از قرقیزستان

گانخویگ اووگانچیمگ از مغولستان

اورلاندو اورتگا از فیلیپین

تی هوی ها نگوین از ویتنام

آرونرات سریویتاس از تایلند

نماینده داوری از ازبکستان