طبق اعلام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران امروز اولین پرواز بازگشت حجاج به کشور از طریق فرودگاه امام خمینی، گرگان، مشهد وشیراز انجام می‌شود و روزانه ۲ هزار و ۵۵۰ نفر از این طریق وارد کشور می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -  طبق پیگیری‌های صورت گرفته از ایران ایر اولین پرواز بازگشت حجاج امروز با شماره پرواز  ۱۶۴۷  در ساعت ۱۵:۳۰ فرودگاه بین المللی امام خمینی انجام می‌شود و امروز با ۲۲۵ مسافر از جده به سمت ایران پرواز انجام می‌شود.

همچنین طبق آمار‌های اعلام شده  توسط هما امروز  پرواز‌های برگشت از فرودگاه امام خمینی، گرگان، مشهد و شیراز انجام می‌شود به طوری که از فرودگاه امام خمینی ۳ پرواز، گرگان ۲ پرواز، مشهد ۳ پرواز  وشیراز ۲ پرواز دارد.

گفتنی است پرواز‌های برگشت حجاج از ۶ فرودگاه امام خمینی، شیراز، گرگان، زاهدان، اصفهان و مشهد انجام می‌شود و روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ پرواز از سه ایستگاه  انجام می‌شود و روزانه حدود ۲ هزار و ۵۵۰ نفر از طریق ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از سرزمین جده وارد ایران می‌شود.

پرواز بازگشت حجاج از زاهدان از ۱۲ خرداد و اصفهان از ۱۸ خرداد آغاز می‌شود و برگشت حجاج تا ۲۲ خرداد ادامه دارد.

در مجموع ۲۶۴ سورتی پرواز از طریق ۹ فروند هواپیما  برای برگشت حجاج انجام می‌شود که از این طریق ۳۰ هزار حاجی به کشور بازمی گردد 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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