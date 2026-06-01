باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - طبق پیگیری‌های صورت گرفته از ایران ایر اولین پرواز بازگشت حجاج امروز با شماره پرواز ۱۶۴۷ در ساعت ۱۵:۳۰ فرودگاه بین المللی امام خمینی انجام می‌شود و امروز با ۲۲۵ مسافر از جده به سمت ایران پرواز انجام می‌شود.

همچنین طبق آمار‌های اعلام شده توسط هما امروز پرواز‌های برگشت از فرودگاه امام خمینی، گرگان، مشهد و شیراز انجام می‌شود به طوری که از فرودگاه امام خمینی ۳ پرواز، گرگان ۲ پرواز، مشهد ۳ پرواز وشیراز ۲ پرواز دارد.

گفتنی است پرواز‌های برگشت حجاج از ۶ فرودگاه امام خمینی، شیراز، گرگان، زاهدان، اصفهان و مشهد انجام می‌شود و روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ پرواز از سه ایستگاه انجام می‌شود و روزانه حدود ۲ هزار و ۵۵۰ نفر از طریق ناوگان هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از سرزمین جده وارد ایران می‌شود.

پرواز بازگشت حجاج از زاهدان از ۱۲ خرداد و اصفهان از ۱۸ خرداد آغاز می‌شود و برگشت حجاج تا ۲۲ خرداد ادامه دارد.

در مجموع ۲۶۴ سورتی پرواز از طریق ۹ فروند هواپیما برای برگشت حجاج انجام می‌شود که از این طریق ۳۰ هزار حاجی به کشور بازمی گردد