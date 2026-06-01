دولت روسیه ممنوعیت موقت صادرات سوخت جت را اعمال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روسیه روز دوشنبه ممنوعیت موقت صادرات سوخت جت را اعلام کرد در حاليكه مقامات برای حفظ عرضه در بازار داخلی اقدام می‌کنند.

در بیانیه‌ای از سوی دولت روسيه آمده است که این محدودیت، که شامل سوخت جت خریداری شده از طریق بورس کالا نیز می‌شود، تا ۳۰ نوامبر ادامه خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: "هدف تضمین ثبات در بازار سوخت داخلی است. "

دولت روسيه خاطرنشان کرد که این ممنوعیت شامل چندین معافیت است، از جمله محموله‌هایی که قبل از اجرایی شدن این اقدام تحت رویه‌های گمرکی قرار می‌گیرند و محموله‌هایی که تحت توافق‌نامه‌های بین دولتی تحویل داده می‌شوند.

مسکو در ماه آوریل، زمانی که ممنوعیت صادرات بنزین توسط تولیدکنندگان داخلی تا ۳۱ ژوئیه به اجرا درآمد، اقدام مشابهی را اتخاذ کرد.

در آن زمان، دولت اعلام کرد که این تصمیم با هدف حفظ ثبات در بازار سوخت داخلی در دوره افزایش تقاضای فصلی و فعالیت‌های کشاورزی و همچنین در پاسخ به افزایش قیمت جهانی نفت مرتبط با اوضاع ژئوپلیتیکی خاورمیانه اتخاذ شده است.

دولت روسيه اعلام کرد که به تلاش‌های خود برای تضمین «عرضه مطمئن و بدون وقفه سوخت به بازار داخلی» ادامه می‌دهد.

منبع: آناتولى

برچسب ها: سوخت جت ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
انگلیس مجوز واردات گازوئیل و سوخت جت از روسیه را صادر کرد
نیویورک تایمز: عقب‌نشینی ترامپ از حمله به ایران، یک فریب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
آخرین اخبار
ترامپ در اجلاس ناتو در آنکارا شرکت می‌کند
دور جدید مذاکرات آتش‌بس لبنان در واشنگتن
ادامه فضاسازی ضدایرانی؛ بحرین از بازداشت ۱۵ نفر خبر داد
عراق دستور ازسرگیری فعالیت شرکت‌های نفتی در اقلیم کردستان را صادر کرد
نتانیاهو: گاهی با ترامپ اختلاف داریم
شمار شهدای لبنانی از ۳۵۰۰ نفر گذشت
کویت در اقدامی تنش‌زا دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد
شهادت دو امدادگر در جنوب لبنان
ترامپ: اگر من نبودم اسرائیلی وجود نداشت
نقشه آمریکا برای درگیر کردن ارتش لبنان با حزب‌الله
فریدمن: ترامپ فرمانده کل قوا نیست، فرمانده راهزنان است
سناتور آمریکایی: بعد از ۸۰ روز جنگ، ایران قوی‌تر شد
ترامپ، همسر نتانیاهو را تهدید کرده است
توصیه فرماندهان ارتش اسرائیل به نتانیاهو برای پایان جنگ
فرار بزرگ از سرزمین‌های اشغالی
دیپلمات اروپایی: ترامپ به دنبال فرار از باتلاق جنگ با ایران است
تداوم صعود قیمت جهانی نفت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه
بودجه ۱۹ میلیارد دلاری ژاپن برای مقابله با آثار جنگ علیه ایران
تجلیل نماینده آیت‌الله سیستانی از حماسه ملت ایران در جنگ اخیر
سازمان ملل اقدامات ضدکوبایی آمریکا را محکوم کرد
گزارش والا از آزمایش ناموفق سامانه‌های ضد پهپادی در اسرائیل
همسایگان اروپایی علیه زلنسکی هم‌پیمان شدند
هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران برای آمریکا
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
آمریکا طرح کاهش تنش مرحله‌ای ۶۰ روزه برای لبنان را پیشنهاد کرد
روسیه خواستار توضیح فرانسه درباره توقیف کشتی این کشور شد