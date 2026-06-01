دولت روسیه ممنوعیت موقت صادرات سوخت جت را اعمال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روسیه روز دوشنبه ممنوعیت موقت صادرات سوخت جت را اعلام کرد در حاليكه مقامات برای حفظ عرضه در بازار داخلی اقدام میکنند.
در بیانیهای از سوی دولت روسيه آمده است که این محدودیت، که شامل سوخت جت خریداری شده از طریق بورس کالا نیز میشود، تا ۳۰ نوامبر ادامه خواهد داشت.
در این بیانیه آمده است: "هدف تضمین ثبات در بازار سوخت داخلی است. "
دولت روسيه خاطرنشان کرد که این ممنوعیت شامل چندین معافیت است، از جمله محمولههایی که قبل از اجرایی شدن این اقدام تحت رویههای گمرکی قرار میگیرند و محمولههایی که تحت توافقنامههای بین دولتی تحویل داده میشوند.
مسکو در ماه آوریل، زمانی که ممنوعیت صادرات بنزین توسط تولیدکنندگان داخلی تا ۳۱ ژوئیه به اجرا درآمد، اقدام مشابهی را اتخاذ کرد.
در آن زمان، دولت اعلام کرد که این تصمیم با هدف حفظ ثبات در بازار سوخت داخلی در دوره افزایش تقاضای فصلی و فعالیتهای کشاورزی و همچنین در پاسخ به افزایش قیمت جهانی نفت مرتبط با اوضاع ژئوپلیتیکی خاورمیانه اتخاذ شده است.
دولت روسيه اعلام کرد که به تلاشهای خود برای تضمین «عرضه مطمئن و بدون وقفه سوخت به بازار داخلی» ادامه میدهد.
منبع: آناتولى